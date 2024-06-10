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Понедельник 10 июня

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Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор

Появление Гузеевой с единственной дочерью и малышкой на руках произвело фурор
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Ведущая популярного телешоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева всегда была открытой и искренней со своими поклонниками.

Недавно знаменитость поделилась в своем телеграм-канале фотографией, на которой запечатлены она, ее единственная дочь Ольга Бухарова и любимый питомец семьи – мальтипу по имени Жужа. Поклонники ласково называют собаку малышкой. Трогательный снимок произвел фурор в социальных сетях.

Долгое время Ольга являлась источником тревог для своей матери. В ее жизни были тяжелые испытания, которые могли оставить неизгладимый след на ее судьбе. В определенный момент жизни она пострадала от рук человека, которого сама охарактеризовала как "парня-маньяка". Этот человек издевался над ней и заставлял постоянно худеть, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

В то время Ольге было всего 19 лет. Она избегала публичности, а ее мать старалась не обсуждать трудности, с которыми столкнулась ее дочь. Но со временем Бухарова нашла в себе силы признаться в пережитом.

Сейчас, в свои 24 года, Ольга Бухарова преодолела многие препятствия. Она активно ведет свои социальные сети, где часто делится позитивными моментами своей жизни. Ее мать также нередко публикует в своих блогах фото и видео с любимой дочерью.

Путь Ольги был непростым, но она смогла восстановиться после травмирующих событий и обрести счастье. В немалой степени этому способствовала поддержка близких, в первую очередь матери.

Лариса Гузеева всегда была рядом со своей дочерью, оказывая ей безграничную любовь и поддержку. Она помогла Ольге пройти через все трудности, не теряя веры в нее. Сейчас у обеих женщин все хорошо. Гузеева с гордостью наблюдает за прогрессом дочери, которая смогла справиться с испытаниями и построить счастливую жизнь.

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10 июня 2024, 16:21
Лариса Гузеева. Фото: соцсети
Телеграм-канал Ларисы Гузеевой ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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