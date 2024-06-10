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Понедельник 10 июня

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Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин

Арина Шарапова оставила наследников без квартир и машин
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Арина Шарапова стала участницей отгремевшего Петербургского экономического форума. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".

Телеведущая появилась на этом статусном деловом конгрессе качестве бизнес-вуман. Ведь уже десять лет она возглавляет АНО "Артмедиаобразование". "Школа Арины Шараповой" помогает претворить в жизнь смелые креативные идеи и раскрыть профессиональный потенциал.

А ее единственный сын Данила Шарапов стал крупным медиаменеджером, известным телепродюсером.

"Правда, я хотел, чтобы он пошел в финансовый университет при правительстве Российской федерации, – говорит Арина. – Это была моя мечта. А сын сказал, что хочет во ВГИК, и сам туда поступил".

Что же касается двух внуков, то они с будущей профессией пока не определились. Арина Шарапова рассказала, что старший – Никита (род. 26 сентября 2006) сейчас в лицее сдает ЕГЭ и потом собирается поступать в МГУ. Парень планирует стать экономистом. А младший – Степан (род. 1 сентября 2009) – будет, скорее всего, айтишником.

"Я покупаю им красивые майки, которые они любят – улыбается Арина. – А вот на машины и квартиры дети, по моему убеждению, должны зарабатывать сами, когда вырастут – баловать их так нельзя!" Шарапова убеждена, что надо зарабатывать своим талантом, а не надеяться на кого-то.

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10 июня 2024, 08:49
Фото: YouTube/"Вакцинация. Личный опыт"
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

Ведущая Лора Резникова.
Телеведущая и актриса Марина Кравец.
Актеры, телеведущие Андрей Федорцов и Денис Юченков (слева направо).
Телеведущая Арина Шарапова.
Телеведущая Юлия Барановская.
Старший тренер сборной команды РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Генеральный директор – генеральный продюсер телеканала "Спас", ведущий Борис Корчевников.
Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев.
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.

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