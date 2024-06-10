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Понедельник 10 июня

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Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга

Привязанную к доске 53-летнюю Цой обнаружили поутру на реке в центре Петербурга
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О бесстрашии Аниты Цой ходят легенды. Все помнят, как в 2008 году в телепроекте "Цирк со звездами" во время выполнения сложного акробатического трюка певица упала с двухметровой высоты. Но, несмотря на полученные травмы, повторила свой номер. И вот новый повод говорить о ее смелости и отваге.

Анита Цой стала участницей и одной из сенсаций отгремевшего в Петербурге экономического форума. Она участвовала в панельных дискуссиях, рассказывая про агротуризм, собственную марку консервации "Цойкины рецепты" и креативные индустрии, Успевала ходить на вечеринки и кажется, совсем не спала.

Ведь не каждый отважится в 6 утра поехать на спортивный марафон, организованный издателем Виктором Шкулевым. А Анита Цой не только решилась, но и сказала, что просто наблюдателем быть не желает – мол, намерена встать на сапборд. Это модная у молодежи доска для катания стоя с веслом.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Причем певица никогда не занималась этой разновидностью серфинга. "В молодости мы с сестрой увлекались рафтингом (сплав по горным рекам – Прим. ред.), – призналась Анита. – На досках же я не стояла, но надо когда-то начинать".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Ее директор и команда стояли на берегу белее мела и отговаривали звезду. Мол, Анита Сергеевна, не стоит рисковать – постойте для кадра с веслом на берегу, и довольно. Ведь впереди заседание с вашим участием на Экономическом форуме, а как вы туда поедете, если упадете в воду.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Но Анита не из тех, кто боится трудностей. 53-летнюю исполнительницу пристегнули к доске, она оттолкнулась веслом и поплыла по Крюкову каналу, что в самом центре Петербурга.

Проходившие в это время возле Мариинского театра горожане думали, что сошли с ума или это мираж белых ночей. Обнаружить в такое время и в таком месте Народную артистку России никто не ожидал. Но, как известно, смелость города берет.

А Анита Цой – не робкого десятка. Иначе в бурном океане шоу-бизнеса просто не выжить.

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10 июня 2024, 08:05
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Округлившаяся Анита Цой сплясала с "Мурзилками"

По Дмитрию Колдуну сходит с ума молодежь.
Юлианна Караулова веселилась и радовалась.
Родион Газманов - певец и ведущий в одном лице.
С Дианой Арбениной хотели сделать селфи даже звезды.
Марина Кравец - радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа - была в студии как дома.
Конькобежке Светлане Журовой есть что рассказать.
Собравшиеся обратили внимание, что Анита Цой округлилась. Возможно, все дело в наряде.
"Мурзилки" переехали в вечерний эфир.

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