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Суббота 1 июня

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Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли

Народной артистке РФ Евгении Симоновой – 69: вспоминаем лучшие роли
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1 июня 1955 года родилась звезда советского кинематографа, а 1 июня 2024 года мы поздравляем ее с 69-летием. По случаю дня рождения народной артистки РФ "Дни.ру" рассказывают о лучших фильмах, где снялась звездная именинница.

Евгения Симонова – актриса не для всех. Ее образы – это не яркие вспышки, ослепляющие своей красотой, а тихие, глубокие омуты, в которых хочется тонуть, разгадывая их тайну. Скромность, интеллигентность, хрупкость – вот слова, которые первыми приходят на ум, когда думаешь о её героинях.

Но за этой кажущейся простотой скрывается невероятная сила и глубина. Симонова способна одним взглядом, жестом передать целую гамму эмоций: от нежности и любви до отчаяния и боли. Она не играет, а проживает каждую роль, заставляя зрителя сопереживать ее героиням, как самым близким людям.

Именно эта хрупкая сила делает Евгению Симонову идеальной исполнительницей ролей в фильмах, где на первый план выходит не экшн, а внутренний мир человека. Одной из таких картин, бесспорно, является "Афоня" Георгия Данелии (1975). История незадачливого сантехника и его платонической любви к Кате Снегиревой, трогательной и чистой девушке, трогает сердца зрителей уже не одно десятилетие.

Кадр из фильма "Афоня": YouTube / @MosfilmRuOfficial

Но было бы ошибкой считать, что талант Симоновой ограничен лишь одним жанром. Вспомнить хотя бы блестящую трагикомедию "Обыкновенное чудо" (1978), где актриса создала яркий и запоминающийся образ Принцессы, полной жизни, озорства и жажды настоящей любви.

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо": YouTube / @MosfilmRuOfficial

Верность себе, умение быть разной, оставаясь при этом органичной и убедительной – вот главные составляющие успеха Евгении Симоновой. И подтверждение тому – ее роли в таких знаковых картинах, как: "В бой идут одни "старики" (1973), где она сыграла лейтенанта Машу Попову; "Школьный вальс" (1978), ставший для актрисы настоящим прорывом и раскрывший ее талант широкому зрителю; "Дети Арбата" (2004), где ей досталась роль Софьи Александровны.

Говоря о великих актрисах советского и российского кинематографа, нельзя не вспомнить таких мэтров, как Татьяна Самойлова, покорившая мир образом Веры в фильме "Летят журавли"(1957), или Любовь Орлова, блиставшая в музыкальных комедиях Григория Александрова. Нельзя забыть и о трогательной Ирине Муравьевой, создавшей галерею неповторимых образов в фильмах "Москва слезам не верит"(1979), "Карнавал" (1981) и "Самая обаятельная и привлекательная"(1985). А как не упомянуть о пронзительной игре Инны Чуриковой, чьи роли в картинах "В огне брода нет"(1967), "Начало"(1970),"Тот самый Мюнхгаузен"(1979) стали настоящими шедеврами кино!

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1 июня 2024, 18:14
Кадр из фильма "Афоня": YouTube / @MosfilmRuOfficial
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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