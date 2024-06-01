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Суббота 1 июня

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От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами

От Вайкуле до Бузовой: российские звезды, не ставшие мамами
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Традиционно 1 июня в России отмечается День защиты детей. Российские звезды, не познавшие счастье материнства, разделились на два лагеря: одни хотят детей, а другим и так хорошо.

День защиты детей – светлый праздник, напоминающий о важности заботы о самых маленьких. Для многих он неразрывно связан с мечтами о собственных малышах, уютных семейных вечерах и звонком детском смехе. Звезды шоу-бизнеса – не исключение. Некоторые из них, не став матерями к определенному возрасту, продолжают мечтать о наследниках, строят планы и с надеждой смотрят в будущее.

Однако есть и те, кто сознательно выбрал другой путь. Для них самореализация, карьера и личная свобода значат гораздо больше, чем традиционные семейные ценности. Они наслаждаются жизнью, путешествуют, занимаются творчеством и не испытывают дискомфорта от отсутствия детей.

Фото: freepik.com / @freepik

Например, 70-летняя Лайма Вайкуле, хоть и прибегала ранее к процедуре ЭКО, так и не стала матерью по состоянию здоровья. Оглядываясь назад, певица признавалась, что, возможно, недостаточно сильно хотела ребенка, чтобы изменить свою жизнь и полностью посвятить себя материнству.

41-летняя Светлана Ходченкова, напротив, не исключает возможности стать мамой в будущем. Актриса говорила, что хотела бы иметь детей, но не встретила мужчину, с которым была бы готова создать семью. В ожидании своего счастья и незамужняя 44-летняя Анна Семенович, которая заморозила яйцеклетки и мечтает о рождении дочери.

Фото: freepik.com / @pvproductions

38-летняя Ольга Бузова после 4-летнего брака и развода с Дмитрием Тарасовым не оставляет надежды обрести семейное счастье и стать матерью. Певица не раз говорила о своем желании иметь сына и дочь, а также создать крепкую семью. А вот 71-летняя Елена Степаненко после 30-летнего брака и развода с Евгением Петросяном уже не планирует обзаводиться потомством, очевидно, в силу возраста.

Тем временем 37-летний Дмитрий Тарасов и 78-летний Евгений Петросян хвастаются пополнением от молодых жен. У Тарасова четверо маленьких детей от 30-летней Анастасии Костенко, а у Петросяна — двое от 35-летней Татьяны Брухуновой.

Фото: freepik.com / @freepik

60-летняя Вика Цыганова за всю жизнь ни разу не смогла забеременеть от своего мужа Вадима Цыганова, этот факт оказал большое влияние на ее мировоззрение. Певица переосмыслила свое отношение к жизни и смерти, хотела усыновить ребенка, но все-таки не решилась стать приемной мамой. 85-летняя Лия Ахеджакова, не имея биологических детей, также посвятила свою жизнь искусству и общественной деятельности.

37-летняя Настасья Самбурская открыто заявляет, что не испытывает желания стать матерью. Актриса считает, что материнство – это не для всех, и предпочитает сосредоточиться на карьере и саморазвитии. Солидарна с ней и 32-летняя Анастасия Ивлеева — не торопится становиться матерью. Блогер признается, что пока не готова к такой ответственности, предпочитает наслаждаться свободой и заниматься развитием карьеры.

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1 июня 2024, 06:20
Кадр YouTube / @pesnyagoda
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Фоторепортаж

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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