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Вторник 26 марта

00:16Квентину Тарантино – 61 год: почему мы любим и пересматриваем фильмы культового режиссера 00:03"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни 21:39Бедная: неузнаваемая дочь Кончаловского и Толкалиной выбралась на улицу, прикрывая глаза 19:02Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера 16:48Пригожин призвал публично сжечь террористов из "Крокуса" и установить диктатуру 16:38Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!" 14:3237-летний Роберт Паттинсон впервые стал отцом 12:4185-летний Александр Збруев отмечает долгожданное пополнение в семье 11:43Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала о текущих проблемах актрисы с финской недвижимостью 09:55Принц Уильям испытывает колоссальное давление и стресс из-за известия о раке у Кейт Миддлтон 08:52Стало известно о песне, которую Алла Пугачева не выпускает уже 27 лет 08:01"Не хочу, не люблю и не скучаю": многодетная жена Тарасова перечеркнула прошлое 06:38Кире Найтли исполнилось 39 лет: как актрисе удалось занять особое место в киноиндустрии 03:15Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные 02:43"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной 01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену 14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе бабушки 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы
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"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни
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Год назад мать Собчак заявила в интервью Forbes, что испытывает страх за свою семью. Тогда еще никто не знал, что предстоит вынести ей и всему многострадальному народу.

Оглядываясь назад, сложно поверить, какой замысловатый путь прошла Ксения Собчак за свои 42 года. Это не просто трансформация богатой гламурной блондинки в идущего напролом лидера мнений. Из беззаботной тусовщицы вырос тонкий психолог, который режет без ножа и собирает коллекцию самых глубоких оттенков социальной жизни.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

В стихии Ксении Собчак есть две полярности, одну из которых радужной не назвать. Погружаясь в самые гнусные реалии современности, звезда не забывает смыть с себя навешанные обществом ярлыки, поставить галочку в списке дел и насладиться послевкусием.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Нулевые были для блондинки разгульным временем. О высокомерном характере телезвезды было слышно из каждого утюга. Ксения Собчак занималась самопиаром и позволяла себе многое их того, что советская интеллигенция постыдилась бы даже представить. Вдобавок знаменитость открыто заявляла, что детей не переносит, а крики и плач чужой ребятни ее раздражают.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Однако все изменилось в 2016 году, когда Ксения Собчак родила сына Платона. Журналистка увидела в материнстве не только смысл, но и источник радости. Телеведущая кардинально изменила свой социальный образ, набравшись серьезности и ответственности, чтобы влиять на жизнь народа и приносить ему пользу.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Сейчас, помимо профессиональной деятельности, Собчак активно занимается благотворительностью. Когда вся Россия содрогнулась из-за обескураживающих новостей о событиях минувшей пятницы, звезда решила помочь потерпевшим не словом, а делом. Она перевела по 800 тысяч рублей двум семьям, в которых дети остались без родителей.

"Помимо материальной помощи, я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами и, если надо, репетиторами", — так журналистка Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Сможет ли ее пример стать путеводной звездой для заблудших? Если каждый скупой станет щедрым, эгоист — альтруистом, а мизантроп — гуманистом, может быть, и добро все-таки победит зло. Как в старых русских сказках, где всегда царит справедливость, Ксения Собчак дает нам стимул начать путь к просветлению.

27 марта 2024, 00:03
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
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Фоторепортаж

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

Владимир Познер. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Елена Летучая. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Светлана Бондарчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Оксана Акиньшина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Алена Михайлова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Федор Бондарчук. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

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