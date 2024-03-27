"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Год назад мать Собчак заявила в интервью Forbes, что испытывает страх за свою семью. Тогда еще никто не знал, что предстоит вынести ей и всему многострадальному народу.

Оглядываясь назад, сложно поверить, какой замысловатый путь прошла Ксения Собчак за свои 42 года. Это не просто трансформация богатой гламурной блондинки в идущего напролом лидера мнений. Из беззаботной тусовщицы вырос тонкий психолог, который режет без ножа и собирает коллекцию самых глубоких оттенков социальной жизни.

В стихии Ксении Собчак есть две полярности, одну из которых радужной не назвать. Погружаясь в самые гнусные реалии современности, звезда не забывает смыть с себя навешанные обществом ярлыки, поставить галочку в списке дел и насладиться послевкусием.

Нулевые были для блондинки разгульным временем. О высокомерном характере телезвезды было слышно из каждого утюга. Ксения Собчак занималась самопиаром и позволяла себе многое их того, что советская интеллигенция постыдилась бы даже представить. Вдобавок знаменитость открыто заявляла, что детей не переносит, а крики и плач чужой ребятни ее раздражают.

Однако все изменилось в 2016 году, когда Ксения Собчак родила сына Платона. Журналистка увидела в материнстве не только смысл, но и источник радости. Телеведущая кардинально изменила свой социальный образ, набравшись серьезности и ответственности, чтобы влиять на жизнь народа и приносить ему пользу.

Сейчас, помимо профессиональной деятельности, Собчак активно занимается благотворительностью. Когда вся Россия содрогнулась из-за обескураживающих новостей о событиях минувшей пятницы, звезда решила помочь потерпевшим не словом, а делом. Она перевела по 800 тысяч рублей двум семьям, в которых дети остались без родителей.

"Помимо материальной помощи, я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами и, если надо, репетиторами", — так журналистка Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни.

Сможет ли ее пример стать путеводной звездой для заблудших? Если каждый скупой станет щедрым, эгоист — альтруистом, а мизантроп — гуманистом, может быть, и добро все-таки победит зло. Как в старых русских сказках, где всегда царит справедливость, Ксения Собчак дает нам стимул начать путь к просветлению.