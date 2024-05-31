"Пугачева заточкой убивала": темное прошлое Примадонны предали огласке

Становление Аллы Борисовны на пьедестале отечественного шоу-бизнеса не обошлось без громких скандалов и негласной вражды. Темное прошлое Примадонны предали огласке.

Поэт Влад Маленко в интервью "АиФ" заявил, что артистка представляет собой отнюдь не одна, а целых три личности, каждая из которых ярко характеризует темное прошлое Примадонны. Во-первых, это "невероятно талантливый, гениальный большой артист", у которого было не только чутье на музыку и на слова, но и способность компоновать одно с другим. Во-вторых, это очень жесткий "администратор своего таланта", который проводил границу между собой и остальными. В-третьих, это "Пугачева 90-х", которая собирала вокруг себя определенные кланы и обретала еще большую силу.

"Она была очень жестким администратором своего таланта. Не просто жестким, а администратором с заточкой. Пугачева заточкой в печень убивала всех тех птиц, кто близко подлетал и начинал петь: похоже или что-то по-своему. Эти птицы были все пугачевской рогаткой камнями убиты или ранены, подраненные потом подпевали", — прокомментировал Маленко становление Аллы Борисовны Пугачевой на пьедестале отечественного шоу-бизнеса.

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