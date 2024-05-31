Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк

1 июня, в первый день лета, в Москве похоронят Анастасию Заворотнюк. Сейчас стали появляться первые подробности грядущей траурной церемонии.

Отпевание звезды сериала "Моя прекрасная няня" состоится в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве. Именно там покоятся мощи святой Матроны Московской. В разные годы здесь отпевали настоятельницу московского подворья Пюхтицкого ставропигиального монастыря игуменью Филарету (Смирнову), настоятельницу обители схиигуменью Севастиану (Власову), многолетнего трудника и благодетеля обители Валерия Косова. Теперь же здесь будут совершать чин заупокойной литургии по актрисе Анастасии Заворотнюк.

Официальных расценок на проведение отпевания нет. Но пожертвования от родных, как говорят, могут достигать 300 тысяч рублей. Плюс надо позаботиться об охране порядка и безопасности.

Похоронят актрису на престижном Троекуровском кладбище столицы. Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Стоимость захоронения на зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей.

Но поскольку Заворотнюк в 2006 году получила звание Заслуженной артистки России, то по распоряжению столичного градоначальства участок под захоронение родные могут получить бесплатно. Так было в случае с певицей Юлией Началовой, когда общественность добилась выделения места безвозмездно.

Как говорят, родные планируют и поминки в одном из шикарных ресторанов столицы. Но приглашен будет туда лишь узкий круг.