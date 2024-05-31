Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк

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Пятница 31 мая

11:36Чтобы не выглядела в гробу усохшей старушкой: как готовят к похоронам тело Заворотнюк 10:31Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк 06:06"Увела мужчину из семьи, и это ей воздалось": что не так с Верой Брежневой 03:04Яна Рудковская сообщила о 4 стадии рака груди: боролись 2,5 года 00:06Близким сгоревшей в 53 года Заворотнюк пытается помочь специалист 21:07"Это непозволительно": Орбакайте с треском провалилась на сцене 19:44Алчность Тарасова вынудила Бузову рассказать правду про вонючие яйца 18:04В честь Дня защиты детей в парках Подмосковья откроется "Город профессий" 16:20Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк 13:04Тест: знаете ли вы биографию Анастасии Заворотнюк 12:02Закрытый гроб и только родные: похороны Заворотнюк планируют провести тайно 11:17Другой человек: как сражавшаяся с раком Заворотнюк выглядела перед смертью 11:16"Долго Настя несла свой крест": звезды высказались об уходе Заворотнюк 09:21Отмучилась: звезда "Моей прекрасной няни" Анастасия Заворотнюк умерла от рака 06:26Разводимся по-королевски: советы ведущей Первого канала Розы Сябитовой 03:16ТЕСТ: знаете ли вы легендарные стихи Бориса Пастернака? 00:03"Редкий случай": почему Прилучный не сможет забрать детей у Муцениеце 21:04Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщева выдала правду о семейной жизни 19:52Спит в барокамере: 51-летний участник шоу "Голос" выглядит в два раза моложе 18:07Россия и Мир прощаются с легендарным артистом и музыкантом 17:57Известная журналистка СССР и России ушла после падения на улице 13:42Эксперты высоко оценили стратегию городской поддержки московской промышленности 13:27Апексимова вышвырнула из театра внука звезды "Москва слезам не верит" Рязановой 11:38Бабкину склоняют к неприличиям, а она признается: берет размерчик побольше 06:14Пугачева между сценой и прилавком: рискованный бизнес в 90-е вышел боком? 03:23"Не один брак, а два, а то и три": названа причина развода певицы Алсу 00:0374-летний народный артист России Буйнов раскрыл долгожданное пополнение 22:05Сын рассказал о предсмертном желании Олега Табакова 20:21Уникальный тест: отгадайте мультфильмы СССР о животных по 1 кадру 18:01"Дружили мы только на экране": Рязанова рассказала про отношения с Алентовой 16:07Такие разные, но вместе? Почему брак Валерии и Пригожина держится 20 лет 13:23"Прощайте": народный артист РФ Маликов сделал важное заявление 11:52Родной и любимый: сердце Барановской навсегда принадлежит лишь одному 06:17Талант от Бога: 3 ярких образа Марии Мироновой в кино 03:27Арина Шарапова раскрыла подробности грядущего празднования 63-летия 00:04 Сказка оборвалась: звезда музыкальной сцены Алсу разводится с мужем 21:03Теракты, авиакатастрофы и ядерная угроза: Глоба назвала черные для России месяцы 20:52"Как с этим бороться?": незаконные постояльцы осквернили квартиру Лолиты 17:14ТЕСТ №1: сможете отгадать советский фильм о любви по кадру? 14:28Народный артист Евгений Петросян столкнулся с катастрофическими проблемами 13:22Актриса Борзова лишилась огромных денег из-за уехавшего в Америку Леонтьева 12:03Тяжелая утрата и горе настигли семью Игоря Николаева 10:19"Относятся равнодушно и безразлично": почему внуки не считают Лужину звездой 06:38Мария Шукшина отмечает 57-летие: вспоминаем интересные факты из истории ее семьи 03:29Синдром отложенной жизни: причины, симптомы и способы преодоления 00:16Как технологии изменят будущее образования: прогноз маркетолога 21:55Агутин публично поздравил Варум с 55-летием и сделал признание 18:235 вещей, которые меняют кожу до неузнаваемости: отказ от них тебя преобразит 16:07Тест: знаете ли вы работы и историю жизни советского оператора Георгия Рерберга? 13:23Лучшие продукты при тяжести в животе
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Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк

Названа стоимость похорон Анастасии Заворотнюк
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1 июня, в первый день лета, в Москве похоронят Анастасию Заворотнюк. Сейчас стали появляться первые подробности грядущей траурной церемонии.

Отпевание звезды сериала "Моя прекрасная няня" состоится в Покровском ставропигиальном женском монастыре в Москве. Именно там покоятся мощи святой Матроны Московской. В разные годы здесь отпевали настоятельницу московского подворья Пюхтицкого ставропигиального монастыря игуменью Филарету (Смирнову), настоятельницу обители схиигуменью Севастиану (Власову), многолетнего трудника и благодетеля обители Валерия Косова. Теперь же здесь будут совершать чин заупокойной литургии по актрисе Анастасии Заворотнюк.

Официальных расценок на проведение отпевания нет. Но пожертвования от родных, как говорят, могут достигать 300 тысяч рублей. Плюс надо позаботиться об охране порядка и безопасности.

Похоронят актрису на престижном Троекуровском кладбище столицы. Этот элитный некрополь был организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронят артистов, художников, спортсменов, политиков. Стоимость захоронения на зависит от "престижа" участка и варьирует от 387 870 до 4 188 996 рублей.

Но поскольку Заворотнюк в 2006 году получила звание Заслуженной артистки России, то по распоряжению столичного градоначальства участок под захоронение родные могут получить бесплатно. Так было в случае с певицей Юлией Началовой, когда общественность добилась выделения места безвозмездно.

Как говорят, родные планируют и поминки в одном из шикарных ресторанов столицы. Но приглашен будет туда лишь узкий круг.

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31 мая 2024, 10:31
Фото: YouTube/Ледовые шоу Авербуха
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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