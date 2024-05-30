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Четверг 30 мая

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Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк

Телеведущая Кудрявцева показала снимок головы еще живой Заворотнюк
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" около 5 лет боролась с раком мозга. В 2019-м она перестала появляться на публике, а затем и вовсе перестала выходить на связь.

Известно, что в период 2019-2024гг. Анастасия Заворотнюк показывалась и зарубежным, и российским профессионалам. Лучшие умы медицинского профиля из Москвы и Санкт-Петербурга сдержали клятву Гиппократа и старались улучшить состояние "няни №1". К сожалению, ни хирургическое вмешательство, ни последующая за ним терапия не позволили спасти Заворотнюк.

3 апреля 1971 года Анастасия родилась, а 30 мая 2024-го ее не стало. Годами о "прекрасной няне" не было новостей, поэтому новость о ее смерти стала потрясением не только для поклонников, но и для коллег артистки. Одна часть из них просто промолчала, другая часть принялась строчить посты в соцсети, третья же поделилась еще и фотоконтентом, который также опубликовала в Сети.

Так, Лера Кудрявцева, известная как ведущая шоу "Секрет на миллион, выставила парное селфи в Telegram. Показала снимок с еще живой Заворотнюк, правда, видно на нем только одну ее ее голову.

Фото: Telegram / @lerakudryavtseva

Пост, опубликованный Лерой, содержит и прямое обращение к артистке, будто она еще живая. Как выразилась ведущая "Секрета на миллион", ушедшая после своего 53-летия звезда, снявшаяся в сериале "Моя прекрасная няня", еще девочка: добрая и красивая, сильная и смешная. По крайней мере, именно такой она решила запомнить ушедшую на небо 30-го числа.

"Лети на небо, девочка! Добрая, красивая, сильная, смешная – запомню тебя такой", — обратилась к артистке под надзором публики Валерия Львовна Кудрявцева.

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30 мая 2024, 16:20
Фото:Telegram/@lerakudryavtseva
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Фоторепортаж

Фанаты сходят с ума по коту Кудрявцевой

У домашнего животного по кличке Фофа есть личная страничка в Instagram
Любимец Леры Кудрявцевой имеет более 8,5 тысяч поклонников
Шотландский кот Фофа очаровал фанатов своим необычным поведением
Одно из любимых занятий кота — сидеть как человек
Еще Фофа не прочь попить воду прямо из-под крана или помедитировать, глядя на нее
Также любимцу Леры Кудрявцевой вполне комфортно отдыхать в раковине или биде
Как и другие коты Фофа любит поспать
Хозяйка просто души не чает в своем домашнем животном
Не исключено, что кот Леры Кудрявцевой станет новой звездой Instagram

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