39 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Пятница 3 мая

06:0139 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам 03:32Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская 00:02Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей 20:08Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах 18:41Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать 17:12Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве 16:40Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес 16:09Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной 12:29Тест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 10:53За стеной ада: "оскароносный" фильм о концлагере дошел до российского зрителя 10:25"У меня еще есть шансы": 86-летний Николай Дроздов надеется на врача 08:21"Санкций не боюсь": королева немецкой оперной сцены выступила с Башметом в Ярославле 06:16Да Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении 03:08Padron: чего ждать москвичам от пиренейской кухни 00:09Время беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 00:07Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру?
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

39 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам

39 лет Даниле Козловскому: харизма, талант и путь к вершинам
297

3 мая 2024 года российский артист отмечает день рождения. Поклонники поздравляют кумира, а "Дни.ру" приводят факты о популярном имениннике.

Его путь к славе – это история упорства, таланта и невероятной харизмы, покорившей миллионы зрителей. Россия любит смотреть на него с экранов, а за рубежом публика охотно посещает спектакли актера. Сегодня Данила Козловский на гребне волны!

От морского кадетства до актерского мастерства

Данила Козловский с детства проявлял артистические способности. Однако его путь к актерству был извилистым. В юности он учился в Кронштадтском морском кадетском корпусе, где закалял характер и тренировал дисциплину. Но мечта о сцене не покидала его, и после выпуска Данила поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

Фото: соцсети / @danilakozlovsky

Первые шаги на сцене и в кино

Еще будучи студентом, Козловский начал играть в театре. Дебют состоялся в спектакле "Король Лир" на сцене Малого драматического театра. Вскоре последовали и первые роли в кино: "Гарпастум", "Мы из будущего", "Распутин". Молодой актер быстро завоевал признание критиков и любовь зрителей.

Прорыв в карьере

Настоящим прорывом для Данилы Козловского стала роль в фильме "Духless" (2012). История амбициозного топ-менеджера, разочарованного в жизни, покорила сердца миллионов и сделала Козловского настоящей звездой. После этого предложения о съемках посыпались одно за другим: "Легенда №17", "Экипаж", "Викинг", "Хардкор" – каждый новый проект подтверждал его разносторонний талант и умение перевоплощаться в совершенно разных персонажей.

Фото: соцсети / @danilakozlovsky

Не только актер, но и режиссер

Стремясь к постоянному развитию, Данила Козловский не ограничился актерской карьерой. В 2018 году он дебютировал в качестве режиссера с фильмом "Тренер", где также исполнил главную роль. Картина о бывшем футболисте, ставшем тренером провинциальной команды, получила высокие оценки критиков и зрителей.

Человек с активной жизненной позицией

Данила Козловский не только талантливый актер и режиссер, но и человек с активной жизненной позицией. Он участвует в благотворительных проектах, поддерживает молодых артистов и не боится высказывать свое мнение на острые социальные темы.

Что дальше?

В 39 лет Данила Козловский продолжает активно сниматься в кино и работать над новыми режиссерскими проектами. Впереди у него много интересных ролей и творческих взлетов.

3 мая – отличный повод вспомнить яркие работы Данилы Козловского, поздравить его с днем рождения и пожелать дальнейших творческих успехов!

ДНИ в Telegram

3 мая 2024, 06:01
Фото: соцсети / @danilakozlovsky
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Почту за честь": Козловскому предложили стать послом

Данила Козловский и Оксана Акиньшина. Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

По теме

Повлияла Акиньшина? 38-летний Козловский достиг точки невозврата
Данила Валерьевич Козловский

Данила Валерьевич Козловский Актер

Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская

Что действительно стоит дарить мужчине – советует психолог Белявская
Если вам приглянулся подарок, это не значит, что он обязательно понравится вашему спутнику. Одному мужчине могут нравиться цветы, а другой оскорбится при виде растений. Почему так? Все люди разные, их предпочтения меняются.

Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей

Как восстановить старые семейные снимки при помощи нейросетей
Старые семейные фотографии – это не просто снимки, а часть нашего наследия, воплощение наших историй и теплых воспоминаний. Однако с течением времени эти фотографии желтеют, теряют цвет, на них появляются трещины и пятна. Но не спешите расстраиваться! Специально для читателей "Дни.

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах

Загнанная в угол Васильева не стала отрицать вскрывшиеся данные об изменах
Татьяна Васильева разоткровенничалась в эфире телешоу "Человек-невидимка" на канале ТВ-3. Стало известно, что артистке в свое время часто изменяли мужчины, при этом сама она также оказалась не без греха. Татьяна Васильева – известная российская актриса театра и кино, обладательница множества театральных премий и наград.

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать

Бари Алибасов использовал двойников солистов группы "На-На", чтобы больше зарабатывать
Всплывшая информация о дублерах солистов группы "На-На" вызвала немалый интерес у поклонников и поклонниц музыки той эпохи. Секреты Бари Алибасова, которые раскрыл Валерий Юрин, позволяют по-новому взглянуть на организацию концертов и выступлений в то время. Использование двойников для увеличения выручки концертов — это довольно хитроумный ход, который, с одной стороны, может показаться обманом зрителям, а с другой – просто умелым маркетинговым решением.

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве

Певица Жасмин подарила сыну на свадьбу роскошную квартиру в Москве
Певица Жасмин не скупится на подарки своим близким. Особенно, когда речь идет о таком важном событии, как свадьба сына. Дорогостоящий подарок певицы в виде квартиры для Михаила и Евы стал неожиданным сюрпризом для молодоженов.

Выбор читателей

01/05СрдМузыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 02/05ЧтвТест: определите название фильма СССР по кадру с ребенком 02/05ЧтвПодарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании 01/05СрдРок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 02/05ЧтвВремя беспощадно: вы не узнаете главных звезд СССР на фото 02/05ЧтвДа Винчи, Айвазовский, Лазарев, Плисецкая, Юдашкин: 2 мая уходят гении