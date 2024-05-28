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Вторник 28 мая

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Такие разные, но вместе? Почему брак Валерии и Пригожина держится 20 лет

Такие разные, но вместе? Почему брак Валерии и Пригожина держится 20 лет
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Далеко не каждому поклоннику творчества певицы Валерии кажется, что ее брак с Иосифом Пригожиным удался не только в плане работы, но относительно личной жизни. Звезду РФ величают "принцессой", благодаря миловидной, моложавой, утонченной внешности. В то же время его нередко дразнят "Шреком" из-за лысой головы, лишнего веса и заурядного типа лица. Почему два настолько разных человека состоят в браке, который длится вот уже двадцать лет?

"Валерия – моя судьба", – уверенно заявляет Иосиф, и в его словах невозможно уловить ни капли фальши. – "Она – и любовь, и солнце, и воздух, – все то, без чего немыслима сама жизнь!". Именно это чувство — всеобъемлющее, поглощающее, подобное силе стихии – и стало тем самым фундаментом, на котором супруги строили свои рабочие и семейные отношения.

Рецепт семейного счастья от Пригожина, на первый взгляд, поражает своей простотой. "Жизнь – это движение навстречу, – лично объясняет продюсер. – Любое столкновение лоб в лоб несет в себе разрушительную силу". По его словам, умение уступать, ценить каждый миг, проведенный с близким человеком, беречь его – вот залог долговечности чувственных отношений. И именно этому принципу они с Валерией неизменно следуют вот уже два десятилетия совместной жизни в РФ!

Конечно же, супружеская жизнь артистки и продюсера не лишена конфликтов и принципиального недопонимания. Но, как признается Иосиф Игоревич, они научились просто разрушать любые преграды, превращая их в средство укрепить брачный союз. "Мы говорим, слышим друг друга, ищем компромисс и договариваемся", – делится личными деталями Пригожин. Именно в этом – в умении вести диалог, не замалчивая проблемы, – и кроется их великий бесценный секрет!

Двадцать лет прожиты не зря: сегодня певицу Валерию и Иосифа Пригожина связывает не только любовь, но и крепкая дружба, которая сплачивает настолько непохожих друг на друга людей и их личные ценности. А это – залог надежности, стабильности, и такой важной поддержки, без которой невозможно представить ни одну счастливую семью. Глядя на эту пару "принцессы" и "Шрека", понимаешь: их история любви далека от финальной точки. Впереди еще не одна глава семейной жизни, наполненная простым драйвом, творчеством в РФ, и тем искренним сильным чувством, что они пронесли сквозь годы.

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28 мая 2024, 16:07
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
ProZvezd✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Фото: соцсети / @valeriya
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa
Фото: соцсети / @lianashulginaa

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