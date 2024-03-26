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Понедельник 25 марта

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Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом
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Что греха таить – однажды это должно было случиться! Лиана Шульгина ничуть не пожалела о резких переменах и нашла им вполне сносное оправдание.

Российский шоу-бизнес замер, окутанный безысходностью. За последние дни эмоциональная встряска коснулась практически всех жителей страны. Тем не менее стрелки на часах продолжили свое вращение, как бы напоминая, что надо жить дальше, даже если глаза на мокром месте. К такому выводу пришла и жена Иосифа Пригожина, певица Валерия, которая разместила в аккаунте свои мысли о будущем.

Фото: соцсети / @valeriya

"Рутина вытаскивает из эмоциональной пропасти. "Делай, что должно, и будет — что будет". Эта установка мне всегда помогала", — выразилась народная артистка России.

Фото: соцсети / @lianashulginaa

Невестка певицы Валерии, жена ее сына Арсения, Лиана Шульгина также попыталась справиться с печальными мыслями. Рассматривая закат в окне, она сделала снимок и сопроводила его философской подписью о том, что после темной ночи всегда всходит солнце.

Фото: соцсети / @lianashulginaa

Практически одновременно певица Валерия и Лиана Шульгина продемонстрировали свое неравнодушие и сочувствие к землякам, но через некоторое время произошел весьма интересный поворот.

Фото: соцсети / @lianashulginaa

Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом. "Возобновила тренировки наконец-то. Спорт всегда помогает", — написала Лиана Шульгина.

Девушка решила выполнять физические упражнения в одиночку и сняла процесс на камеру. Правда, лицо в кадр не попало, так что певица Валерия может преподать хороший урок родственнице, чтобы она могла определить свой идеальный ракурс.

26 марта 2024, 01:06
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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