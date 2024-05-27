"Как с этим бороться?": незаконные постояльцы осквернили квартиру Лолиты

Лолита, Лолита… Российская звезда, знаменитая артистка внезапно попала в передрягу из-за московской недвижимости. Вернувшись в квартиру, хозяйка отметила проникновения, причем незаконные. Налетевшие хулиганы-постояльцы не только осквернили, но и облюбовали ее квартиру. Артистка уверена в правах недвижимости, однако пернатые хулиганы знают только один закон: закон улиц. Милявская поделилась с подписчиками в Telegram-канале видео, а также историей о птицах. Да-да, именно крылатые постояльцы, ведущие хулиганский образ жизни, хозяйничают у Лолиты.



Звезда надеется, что борьба из-за московской жилплощади с хулиганами московских улиц не будет постоянной, потому что птицы бесцеремонно проникают к ней на балкон, разбрасывают землю из горшков с цветами. Более того, налетевшие, также оставляющие помет, будто бы только рады, что за ними должна убираться хозяйка! Балкон Милявская, как уверяет она сама, обнаруживала в помете далеко не раз. Что делать с цветами и как выпровадить тех, кто хулиганит у нее "на птичьих правах", Лолита обсуждает с подписчиками.

"Что они могут искать и как с этим бороться?"— отметила в видеоистории звездная россиянка в Telegram-канале.

В жизни Лолите не раз везло, но особенно ей повезло с подписчиками! Они поделились с Милявской несколькими вариантами, актуальными для московской жизни: закрепить музыкальные диски, пленку от музыкальных кассет, а также светоотражающие банки. Знаменитость из всех вариантов отметила только один: особый отпугиватель птиц, который бывает и звуковой, и светоотражающий, и даже динамический — имитирующий образ птиц. Однако пока от Лолиты не было информации о принятом решении.

Напомним, ранее музыкальная исполнительница попала под раздачу россиян из-за образа жизни! Она отметилась на хулиганской московской вечеринке, которой хозяйничала Анастасия Ивлеева. Налетевшие хейтеры призывали Лолиту убираться из России, динамично выпроваживали ее далеко, призывали оставить российскую землю. Вечеринке россияне были не рады и обсуждали ее так, будто Ивлеева и Милявская(она же Горелик, — Прим. редакции) осквернили и свою репутацию, и российскую музыкальную индустрию. Певица пожертвовала несколькими концертами из-за скверной истории. Она проникновенно поделилась с подписанными на ее Telegram особами о принятом решении — проводить "нелетные" дни с семьей. Затем Лолита уверенно оставила московскую квартиру и облюбовала свою дачу. Последствия, которые закрепились из-за хейта, до сих пор отражаются на ее музыкальной репутации и звездном статусе ведущей.