Этот тест под силу самым внимательным: угадай советский фильм по кадру с городом

3 главных вопроса, которые нужно задать, чтобы улучшить взаимоотношения

Отношения с любимым человеком – это зеркало вашей жизни: на сколько вы готовы отдавать и вкладываться, как умеете доносить свои желания, слышите ли других людей и интересны ли вы сами себе. И если в отношениях что-то идет не так, то следует задать себе несколько вопросов, способных сблизить вас с партнером и улучшить свою жизнь. Известный психолог и эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев выделил 3 вопроса, на которые обязательно нужно дать ответы, чтобы улучшить взаимоотношения.