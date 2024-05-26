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Суббота 25 мая

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Что такое женское предназначение и почему оно важно?

Что такое женское предназначение и почему оно важно?
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У каждого человека в жизни есть свое предназначение. Но у женщины оно особое. Чтобы достичь внутренней гармонии и в полной мере реализовать себя, необходимо прочувствовать и понять, в чем заключается женская миссия на планете Земля. Об этом рассказала Перукуа – австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Что такое Предназначение, и как оно проявляется?

Если посмотреть на Предназначение под призмой призвания, то можно описать его как то, к чему душа или сердце призывают нас. Это может быть некое занятие, которому можно посвятить данный этап жизни, причем речь идет не только о профессиональной реализации.

В определенные моменты призванием женщины может быть создание семьи, рождение и воспитание ребенка, обустройство дома, раскрытие своего творческого потенциала. Но обнаружение своего предназначения само по себе не является ответом на все вопросы, возникающие в душе. Большое заблуждение — думать, что, найдя свое призвание, вы становитесь по умолчанию счастливой, довольной жизнью, успешной и богатой. Так, к сожалению, не работает.

Как найти свое предназначение?

Учитывая, что призвание в каждый из этапов жизни может быть разным, нужно научиться слушать голос своей души и сердца. Это и просто и сложно одновременно, так как ни сердце, ни душа не говорят на вербальном языке. Они общаются с нами с помощью телесных ощущений, озарений и инсайтов. Научиться слышать этот тихий голос, живя в кричащей какофонии внутренних диалогов, непросто.

Но если регулярно выполнять практики, которые помогают женщине вернуться из абсолютного залипания в уме — в тело, в чувственность и мягкость, то из такого состояния намного проще услышать голос своего сердца.

Одной из главных практик, которыми Перукуа делится с женщинами, и феноменальная эффективность которой подтверждена измерениями вариабельности сердечного ритма, является как раз практика раскрытия сердца.

Когда мы начинаем слышать его слабые сигналы, то следуем своим путем в жизни. Это приятно, потому что есть чувство потока и радости от того, что делаешь. Но не все так просто.

Перукуа: «На протяжении 11 лет я была замужем за коренным индейцем и жила на юге США. Здесь бытует поговорка: когда что-то хорошее может произойти, что-то плохое пытается это остановить. Не удивляйтесь, что путь души порой предполагает преодоления препятствий. Или, если принимать постулат, что умный в гору не пойдет, — обход этих трудностей».

Для чего следовать своему предназначению?

Если забыть о своем предназначении, о пути души, жить только из ума, в вечных поисках безопасности, комфорта и спокойствия, это будет не совсем жизнь, а просто ментальный забег, в котором к 40 годам теряется смысл и остается только забота о повседневных потребностях и рабочий стресс. Тут уж не до женственности. Идет постепенное, но уверенное омужествление девушки. И вот уже ее мужчина начинает ей изменять. Он ищет ту, которая дает ему напиться этой чудесной женской энергией.

Для девушки следование своему предназначению — это еще и раскрытие и сохранение своей чувственной красивой природы, которая дает ощущение фертильности, желанности, радости бытия. Танец момента, прикосновение к чему-то неизведанному, спонтанному, волшебному, мистическому. Ощущение себя живой, яркой, проявленной, вне зависимости от той роли, которую она сейчас проживает, следуя призванию.

Сегодня Перукуа 54 года. Она осознанно хотела петь с 4-х лет. Но первые 15 лет это была борьба с давлением мамы, которая утверждала, что у дочери нет таланта, и делала все, чтобы девочка не пела.

Профессиональная карьера Перукуа началась в 19 лет, так как с 15 лет она решила жить одна, выйдя из-под гнета матери. Сумела поступить в консерваторию всего после 1 года подготовки, а с 27 лет, внезапно для себя, стала еще и пионером раскрытия природной женственности на планете. Но вот чего в судьбе австралийской певицы не было — это скуки, обыденности, опустошенности, поскольку она всегда старалась следовать своему призванию.

Жизнь слишком ценна, чтобы тратить ее на что-то другое, чем идти за зовом сердца. Важно быть осознанным каждое мгновение, чтобы мысли, чувства, слова и действия не расходились друг с другом, а подчинялись единой цели — реализации своего предназначения. Тогда душа обретает спокойствие, а внутри воцаряется гармония, возникает ощущение удовлетворения жизнью, снимаются все претензии и недовольства. Женщина начинает дышать полной грудью, а ее неиссякаемая энергия становится удивительно притягательной для окружающих.

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26 мая 2024, 00:13
Фото: Freepik
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