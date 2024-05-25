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Суббота 25 мая

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Изменившая жизнь на 180 градусов Бородина срочно просит о помощи

Изменившая жизнь на 180 градусов Бородина срочно просит о помощи
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Ведущая и блогер оставила в Сети заметку и обратилась с текстом к подписчикам. Обращение Бородиной всего из 5 предложений: из них 3 вопроса, а остальные 2 – с тревожным посылом.

В оставленном обращении Ксения особенно обратилась к подписчикам — "пупсики". Хотя подписаны на ее Telegram-блог больше 913 тысяч пользователей Сети, и многие давно не дети. Какой источник посыла использовала Бородина? Со стороны ведущей ТВ может быть как нежность, так и наоборот — скрытая враждебность. Возможно, красавица из «Дома-2» считает "пупсиков" нормой? Хороший вопрос, однако и в 1-м, и во 2-м случае это не могло остаться в блоге незамеченным.

"Пупсики, нужна ваша помощь. Улечу больше чем на месяц. Что с собой скачать? Какой сериал? "Красные бутоны" норм?" — отметила вопрошающая красавица, за небольшой срок изменившая жизнь.

Раньше "Бородуля", как прозвали ведущую подписчики блога, когда она пришла на каналы ТВ, вела спокойную жизнь, оставаясь на ТВ-шоу "Дом-2". Но после того, как осталась одна без изменившего мужа, особенно близкими стали дети, за которых ей стало тревожно, и многие оставленные ей рабочие предложения вдруг оказались замеченными! Ксения Бородина, занявшаяся собой, стала и нежнее, и прекраснее, стала пользоваться у мужчин еще большим спросом, хотя лет ей уже давно не 18, а 41!

Ксению Бородину развернуло на 180 градусов: не только дом, дети и рабочий график стали заметными в ее жизни! Вот уже много месяцев Ксения, оставаясь надежной мамой 2х детей и пользуясь этим званием бессрочно, ведет нормальную и одновременно с этим беспокойную прокаченную жизнь! Сейчас "Бородуля" другая и больше чем блогер: с одной стороны— начинающий психолог, с другой — заметный эксперт по сериалам, источник новостей, блогерских текстов и жизненных вопросов.

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25 мая 2024, 15:41
Коллаж: Дни.ру. Фото: Феликс Грозданов / "Дни.ру"
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