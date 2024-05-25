Серябкина раскрыла, что помогло ей попасть на сцену: дело не только в таланте

Ее предоставила обладательница идеальной фигуры, яркой внешности, славы и влияния, о которых свидетельствуют десятки полученных в России наград. Среди последних — победы в следующих номинациях: "Лучшие песни 2017 года", "Лучшая песня", "Артист года"(2017), "Fashion певица года, 2022", "Лауреат"(2023). Экс-солистка группы SEREBRO, она же Ольга Серябкина, опубликовала в своем Telegram-канале официальное заявление о важности образования для человека.
Узнаваемая миллионами людей, прославленная на российской эстраде знаменитость призналась, что, хоть и не работает по полученной в вузе специальности переводчика (как с английского языка, так и с немецкого), полученные знания всегда были ей полезны. Умение анализировать, универсализировать информацию, вести диалог с человеком – важные навыки не только для переводчика-синхрониста, но и для успешного и популярного артиста.
Да, сложно представить себе российский мегаполис без образованных людей. Москва, Питер, Новосибирск – каждый из этих городов-миллионников полон влиятельных инноваторов — это люди с багажом знаний, полученным в вузах, а также спецкурсах для повышения качества жизни, культурного уровня, и общего развития. Каждый день они генерируют яркие идеи, делают выбор, в курсе последних открытий и лучших трендов года. Не всегда это важные фигуры со знаниями немецкого языка и английской поэзии, но они будто специально озаряют все вокруг. Они определенно знают цену победы, систематически несут за других и свои решения ответственность.
Более того, в 2024-м году, когда стираются границы между странами, владение хотя бы одним иностранным языком и понимание другой культуры – это не просто преимущество, а почти необходимость. Интересно, что зачастую именно в студенческое время закладывается фундамент для осуществления желаемого, даже если внешне с ним не синхронизируется. К примеру, нынешний кумир миллионов Стив Джобс, будучи юношей и студентом, бросил колледж, разочаровавшись в системе образования. Однако он не отказался от учебы и дел в этот период. Джобс продолжал слушать и анализировать лекции по каллиграфии. Кто бы мог подумать, что именно эти спецзнания, сравнительно далекие от сферы информатики, он использует при создании первых компьютеров Macintosh? Благодаря им, Macintosh проектировались с практически шедевральным шрифтом и стали эпохальными.
Экс-участница проекта SEREBRO раскрыла подробности своего прошлого, отметив, что попасть на сцену у нее получилось благодаря образованию. В чем же дело? Не только в таланте. Серябкиной приходилось совмещать учебу на переводчика-синхрониста с гастролями, но она обещала членам семьи получить диплом вуза и не подвела ее. Именно вузовский период, по признанию певицы, стал для нее полезным и определяющим. Студенческое прошлое, как период времени, кардинально отличается от школьного или взрослой жизни человека: в нем сочетается юношеский максимализм и формирующаяся ответственность за собственные решения.
Нет, это не дает гарантий. Сценическая карьера – это не та рабочая сфера, где универсальным условием успеха является диплом. Популярность песни, ее преимущество на эстраде, а также способность ее автора набрать миллионы прослушиваний и внешних откликов зависят от образования, как правило, не всегда. Иногда это не определяется даже жанром (поп — у SEREBRO), эпохе создания, культурно-исполнительской манере. Есть такие избранные песенные шедевры, которые обладают популярностью для слушателей разных поколений и языковых семей. Яркий пример — "Вдоль по Питерской" Федора Шаляпина или даже "Bohemian Rhapsody" англоязычной группы, имеющей победоносное название Queen.
"Много хочешь – много двигайся. А время, которое вы тратите на учебу, на самом деле вы вкладываете в свое развитие! И завтра эти знания работают на вас. Это фора, чтобы потом многое было по вашим правилам, и чтобы завтра у вас и у вашей семьи был выбор", — такая нужная инструкция значится в публикации, которую предоставила в Telegram Ольга Серябкина.
Истории "достигатора" Илона Маска и fashion-иконы Леди Гаги – яркое подтверждение этому аналитическому выводу. Несмотря на то, что медийный образ, который создал Маск, кардинально отличается от того, который есть у Гаги, и уж тем более у Серябкиной, этих знаменитостей объединяет, как минимум, отсутствие привычки отчаиваться и желание пополнять багаж знаний на протяжении всей жизни.