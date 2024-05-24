Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку

Кабаева дала публичное обещание Тесты Собчак высказалась о внучке Ротару Игры Сонник

Топ новостей недели

Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман"Заковыристый ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Служебный роман" ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь"ТЕСТ для настоящих знатоков фильма "Карнавальная ночь" Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса?Тест: насколько хорошо вы знаете приключения советского Шерлока Холмса? Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?Сложный тест: хорошо ли вы помните культовый советский фильм "Курьер"?

Лента новостей

Пятница 24 мая

03:30Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку 00:03Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы 20:22Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь 20:19"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой 18:57Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце 17:06У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня 16:16Скоропостижная смерть разбила нажившего проблемы Малахова 15:19Тест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру? 13:52"Эта особь": Киселев приложил потерявшую последнюю совесть Собчак 12:56Цымбалюк-Романовская назвала имя любимого и удивила поцелуем 11:24"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой 10:38Волочкова ответила всем клевещущим на ее молодость и красоту 09:09Ситуация серьезная: фаворитка Киркорова была вынуждена нанять охрану 09:02"У него своя жизнь": Зверев отказался налаживать отношения с сыном 06:04ФОТО ДНЯ: кошка Фитель зевает и протягивает лапку – будем знакомы! 03:10Гузеевой – 65: юбилей жемчужины нашего телевидения 00:01Деревянная свадьба: что стало с браком Насти Каменских и Потапа 20:29Увлекательный тест на знание советских фильмов по костюмам героев 19:24Инсульт внезапно унес жизнь знаменитого артиста – совсем молодой 18:21Москва заняла первую строчку среди регионов России по качеству жизни 16:33"Падения, любовь к скорости, драки": Костенко сделала шокирующее заявление о сыновьях 16:07"Я в образе Барби": жена Петросяна вводит моду на улицы Москвы и РФ 15:32Андрей Воробьев: магистральную теплосеть в Дзержинском модернизируют к отопительному сезону 12:05Без врача никак: Елена Воробей сообщила о здоровье, пластике и дочери 10:52Тест: вставьте пропущенные слова из песен СССР 06:14Не благодарите: родившая двоих детей Тодоренко показала "мохнатку" 03:20Исполнилось 38: блеск льда и сила духа Татьяны Волосожар 00:02Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья 20:47Андрей Воробьев: корпус Физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроют уже в этом году 19:54Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" 19:28Все летние мероприятия столицы объединятся в рамках проекта "Лето в Москве" 18:23Связанная поводком Пугачева пытается смириться с потерей в своей новой песне 18:15Заворотнюк сдалась под мощным и внезапным напором сына 16:21Дочь Куклачева подробно рассказала о состоянии артиста после перенесенного им инфаркта 16:18Все решено: Погребняк готовится к свадьбе и рождению детей 14:11ТЕСТ для самых внимательных зрителей фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" 12:38SOS: Алферова бьет тревогу из-за состояния дочери 10:24Что дальше: Шукшина заговорила о кандидатуре в депутаты 06:03Что с лицом Люси Чеботиной? Пришлось обращаться к врачу 03:313 лучшие роли Полищук: такая разная Любовь... 00:01Спортивный лежебока: кот покоряет беговую дорожку (видео) 21:05Гроза и сильный ветер ожидается в Москве во вторник 20:39Тест: проверьте, насколько хорошо вы знаете советскую мелодраму "Девчата" 18:20Агутин ошарашил народ своим решением на фоне слухов о разводе с Варум 16:38Россия и Мир прощаются с известным композитором и певцом 16:24Немоляева сделала заявление о своем состоянии после экстренной госпитализации 16:17Собянин анонсировал начало самого продолжительного городского фестиваля в мире 15:25Куда сходить в Москве и России: афиша с 23 мая по 2 июня 14:10Мальчик или девочка? Невестка Орбакайте узнала пол будущего ребенка 12:51Газманова практически выселяют нежданные соседи: Такое первый раз!
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку

Ясный свет Тины Тернер: певица оставила завещание каждому человеку
53

Ровно год назад нас покинула известная певица, актриса, автор песен и танцовщица, чье имя прогремело не только в Голливуде, но и далеко за его пределами, в том числе в России. В первую очередь Тина Тернер была буддисткой, а уже потом мировой знаменитостью, потому что вера и духовный рост давали ей силы для плодотворного творчества и блага живых существ.

Звезда родилась 26 ноября 1939-го, а ушла 24 мая 2023 года. Сегодня, согласно ее вере, мы можем быть уверенными или хотя бы склоняться к тому, что она обрела благое перерождение. Переходный период между предыдущим новым воплощением в буддизме занимает до 49 дней. Сейчас, согласно традиции, мы вспоминаем Тину Тернер такой, какой она нам запомнилась, и складываем руки в молитве.

Вчера, 23 мая 2024 года, буддисты всего мира отмечали день рождения Будды, также известный как Весак. А теперь, 24 мая, есть повод вспомнить мудрый и полезный совет ушедшей певицы. Знаменитая буддистка оставила каждому человеку завещание, а точнее, совет — найти книгу, которая поможет ему стать более духовным.

"Очень многие люди пугаются, когда слышат слово "духовный". Они думают о "церкви" или "религии". Но я обнаружила, что развитие своей духовной стороны посредством буддизма помогло мне открыть свой разум и сердце так, как я даже не могла себе представить", — отмечала Тина Тернер в интервью The New York Times.

Тогда артистка, идущая к ясному свету, посоветовала две книги, автором каждой из которых является Его Святейшество Далай-лама XIV. Первая — "Сила сострадания", в ней затрагиваются нравственные аспекты общества, общечеловеческие ценности, идеи гуманизма для гармонии и любви во всем мире. Вторая — "Искусство быть счастливым", которая стала мировым бестселлером! Она затрагивает буддийский подход к решению внутренних проблем и задач человека.

Тина Тернер исполняла музыкальные композиции в разных стилях: рок-н-ролл, ритм-н-блюз, рок, фанк, соул, поп. Она даже получила прозвище королевы рок-н ролла. Но особое место в ее творчестве занимает исполнение буддийских мантр в музыкальном сопровождении.

Отметим, что Тина Тернер среди звезд Голливуда не единственная буддистка. Помимо нее, путь буддизма выбрали такие великие артисты-мужчины как Ричард Гир, Стивен Сигал, Орландо Блум. Приобщились к буддизму и артисты-женщины: Шерон Стоун, Наоми Уотс, Эмма Уотсон.

Ранее "Дни.ру" писали, что вдова народного художника России Валентина Юдашкина привела внуков в буддийский храм.

Подпишись в Telegram

24 мая 2024, 03:30
Кадр YouTube / @TheEllenShow
The New York Times✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

Книга &quot;Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии&quot;. Фото: Екатерина Ежова
Книга &quot;Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии&quot;. Фото: Екатерина Ежова

По теме

Главные достижения Тины Тернер

Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание

 Звезды Голливуда

Сюжеты Звезды Голливуда

Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы

Между черным и белым: Иосиф Бродский и его вечные темы
24 мая 2024 года литературный мир отмечает 84-летие со дня рождения Иосифа Александровича Бродского. Он был поэтом, эссеистом, философом. Себя он раскрывал и показывал в разных жанрах: стихотворениях, поэмах, эссе, драматургии. Но особое место в этом ряду, несомненно, занимает поэзия, пронизанная экзистенциальными мотивами одиночества и поиска свободы. И в 1940 году, когда родился поэт, и в 2024, когда его нет с нами уже более 28 лет, на повестке дня ситуация одинаковая: философия, поиск истины наряду с желанием человеческого освобождения.

Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь

Знаменитого кинорежиссера и сценариста СССР провожают в последний путь
Не стало творческого деятеля, чьи работы ознаменовали собой не только творения кинематографа СССР, но и теледокументалистики СССР. Он был дипломантом не только отечественных, но и зарубежных кинофестивалей. Объявлено о кончине Заслуженного деятеля искусств РФ: Виталия Гоннова, который к тому же является сценаристом, журналистом, организатором фестивалей, педагогом! А также режиссером более 80 киноработ: "Зима, зимушка сибирская", "Песни сибирских просторов", "Алкина песня", "Дорога, которой нет конца".

"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой

"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой
Юрий Лоза сделал очередное громкое заявление. Он сообщил, что прежней Аллы Пугачевой больше нет. Слова Лозы вызвали широкий резонанс в музыкальном сообществе и среди поклонников артистки.

Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце

Адвокат Жорин объяснил причину нового иска Прилучного к Агате Муцениеце
Павел Прилучный подал иск против своей бывшей жены Агаты Муцениеце в суд общей юрисдикции Москвы. Иск связан с осуществлением несовершеннолетними своих прав, но конкретные претензии актера к Муцениеце не разглашены.

У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня

У попавшего в передрягу Филиппа Киркорова осталось всего 3 дня
Любовь Успенская выдвинула ультиматум Филиппу Киркорову. Артистка дала ему три дня на ответ на досудебную претензию. В этой претензии певица требует отмены распространенных недостоверных высказываний о ней, сделанных в интервью.

Выбор читателей

22/05Срд"Я в образе Барби": жена Петросяна вводит моду на улицы Москвы и РФ 23/05ЧтвТест: сможете узнать советские шедевры Мосфильма по кадру? 22/05СрдИнсульт внезапно унес жизнь знаменитого артиста – совсем молодой 22/05СрдНе благодарите: родившая двоих детей Тодоренко показала "мохнатку" 23/05ЧтвДеревянная свадьба: что стало с браком Насти Каменских и Потапа 22/05СрдУвлекательный тест на знание советских фильмов по костюмам героев