"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм

После ухода легендарного кутюрье Марина Юдашкина выбрала путь, который заслуживает уважения. Вдова Валентина Юдашкина поделилась опытом в своем телеграм-канале.

В трудные времена, когда приходит понимание, что прошлого не воротишь, а будущее туманно, все больше и больше людей обращаются к духовным учениям. Среди мировых религий учение Будды стоит особняком и даже ведет диалог с современной наукой. Потеряв любимого мужа, вдова Валентина Юдашкина привела внуков в буддийский храм и осталась в восторге.

Обитель Ват Чалонг — в самом сердце Пхукета, куда толпами съезжаются туристы со всего мира. Великолепная архитектура поражает даже самого искушенного путника, но красота этого места и медитативная обстановка лишь дополняет его главную ценность, о которой любезно рассказала Марина Юдашкина на официальной странице в Telegram.

Вдова дизайнера Валентина Юдашкина, известная своими творческими начинаниями и глубоким уважением к азиатской культуре, выбрала этот храм для особенного семейного визита. В сопровождении своих двух внуков, Аркадия и Анатолия, и внучки Агаты, она отправилась в популярное место, где приобщилась к запредельной мудрости.

"В величественной пагоде, возвышающейся над храмом, находится осколок кости Будды. Местные жители утверждают, что в храме происходит много чудес!" – делится Марина Юдашкина своими впечатлениями.

Возлюбленная ушедшего кутюрье сделала потрясающей красоты снимки на территории храма. Разумеется, и для внуков Валентина Юдашкина это было нечто большее, чем просто экскурсия.

Это было погружение в мир, где каждый участок земли охраняет драгоценное учения Будды Шакьямуни.

Отметим, что в России много знаменитостей, которым откликается буддизм.

Ранее "Дни.ру" писали, что биография 78-летнего актера фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова связана с буддийским храмом, расположенным в Забайкалье. Артист родился на территории Цугольского дацана и пронес любовь к этому месту через всю жизнь.

Отметим, что гениальный коллега Валентина Юдашкина, модельер Сергей Зверев, тоже регулярно почитает буддийские святыни, однако в Бурятии. В Республике находится центр российского буддизма — Иволгинский дацан.

Не отстает от ценителей буддийской культуры и жена Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова. В этом году модная леди посетила Китай, уделив особое внимание местным храмам и религиозным обычаям.