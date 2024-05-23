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Четверг 23 мая

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"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой

"Женщина с другим лицом": Лоза сделал громкое заявление о Пугачевой
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Юрий Лоза сделал очередное громкое заявление. Он сообщил, что прежней Аллы Пугачевой больше нет.

Слова Лозы вызвали широкий резонанс в музыкальном сообществе и среди поклонников артистки. Музыкант выразил свое недовольство новым творчеством Пугачевой, отметив, что она уже не способна исполнить свои классические песни 70-80-х годов из-за изменений в своем стиле и репертуаре.

Юрий Лоза подчеркнул, что одной из причин его отказа слушать новый трек Пугачевой стало то, что она перестала сотрудничать с известными авторами и композиторами, такими как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев и Илья Резник. Он выразил удивление по поводу того, с кем сейчас работает артистка и какие песни исполняет.

Музыкант также отметил, что, по его мнению, современная Алла Пугачева отличается от той исполнительницы, которую мы знали ранее. Он утверждает, что у нее другое лицо, другой голос, другой репертуар и даже другое место жительства. Лоза подчеркнул, что для него это стало причиной не желать слушать новые песни артистки.

"Это женщина с другим лицом, с другим голосом, с другим репертуаром и местом жительства. Зачем мне ее слушать сейчас?", — задался вопросом композитор.

В своем заявлении музыкант сравнил подход к творчеству Пугачевой с тем, как некоторые артисты продолжают исполнять свои хиты десятилетия спустя, сохраняя свои вокальные данные и стиль исполнения. Он упомянул Ларису Долину как пример артиста, который остается верным своим классическим композициям и сохраняет музыкальную форму со временем.

Слова Юрия Лозы вызвали дискуссию о том, каким образом артисты должны развиваться в своем творчестве и какие изменения в их стиле и репертуаре могут быть приемлемы для публики. В любом случае, эта ситуация подняла важные вопросы о карьере и развития личности в порочном мире шоу-бизнеса.

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23 мая 2024, 20:19
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