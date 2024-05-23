Не стало творческого деятеля, чьи работы ознаменовали собой не только творения кинематографа СССР, но и теледокументалистики СССР. Он был дипломантом не только отечественных, но и зарубежных кинофестивалей.



Объявлено о кончине Заслуженного деятеля искусств РФ: Виталия Гоннова, который к тому же является сценаристом, журналистом, организатором фестивалей, педагогом! А также режиссером более 80 киноработ: "Зима, зимушка сибирская", "Песни сибирских просторов", "Алкина песня", "Дорога, которой нет конца"... На 85 г. земного пути его не стало.

Наибольшее внимание закончивший земной путь творец уделял жанру игрового кино, а также жанру документалистики. При этом отдельной его страстью был музыкальный театр, где звучали песни. Ушедший Гоннов родился в Советском Узбекистане (УзССР), совсем скоро путь-дорога провела его в Советскую Киргизию, а середина и конец его жизни прошли в Российской Федерации (РФ). Объявлено, что он ушел в возрасте 84 лет — 21 мая 2024 года, однако причину, по которой не стало педагога и журналиста, напоследок просто не озвучили.

Об уходе творческой личности, страстно несущей знамя отечественного искусства, сообщили в Новосибирском отделении Союза кинематографистов РФ. С 1975 года он являлся членом этого же Союза, посвятив ему более 1/2й своей жизни, почти 1/2ю 100-летия — 50 лет. Значительно долго ушедшего Виталия Васильевича Гоннова был к тому же председателем в этом отделении.

На киргизской земле в Советском Союзе [СССР] наш режиссер окончил физико-математический факультет в госуниверситете в 1961 году; а в период 1961-1962 гг. являлся сельским школьным педагогом. В 1963-м работал на "Киргизфильме". Вскоре в деятельности дипломанта настал российский период. С режиссурой он связал жизнь-житуху уже на русской земле, где получил дополнительное высшее во ВГИКе в 1969-м. В том же году— по возрасту уже 3 юбилей — 30-летие, т.к. по официальным данным зимой в 1939 году ушедший кинематографист родился.

В период работы на "Новосибирсктелефильме", с середины 90-х, застал распад СССР! В Сибири, среди сибирского общества режиссеров, сегодня он явно отличается не только мастерским и жанровым своеобразием, а более чем выдающейся репутацией знаменитости.

С 1989-го Виталий Васильевич являлся главным редактором Новосибирсктелефильма, затем решил уйти на радио государственной телерадиокомпании в программу "Мастерская". А за 1 г. до нового тысячелетия ушедшему дали заслуженную степень профессора в Новосибирском государственном техническом университете. Разумеется, сельская школа после ВГИКа навсегда осталась позади — он стал членом педагогического состава учреждения высшего образования, надежным источником знаний, открывая новые просторные дороги и обучая главному делу (искусству кино) настолько отлично, что прославил Отечество и добился высочайшего успеха даже в зарубежье.