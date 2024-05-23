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Четверг 23 мая

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"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой

"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой
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Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой исполняется 65 лет. В день юбилея звезда "Давай поженимся!" поделилась неожиданными откровениями.

После школы Лариса Гузеева из родной Оренбургской области поехала поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Владимира Петрова. который окончила в 1984 году.

"В театральный институт все поступают немножно больные на голову с манией величия, – считает Гузеева. – Мы же все туда идем народными артистами с ощущением, что ты все можешь. Мастер говорил нам: артисты не нужны никому, театры переполнены, студии переполнены. Вот вы двое будете работать, а все остальные нет, вы ленивые. И твоя самооценка падала ниже плинтуса".

При этом, по признанию Ларисы, оканчивать институт она не планировала. "Когда меня стали приглашать с третьего-второго курса, я сказала маме: "Диплом вообще ничего не дает. Я, наверное, уйду, – вспоминает звезда экрана. – Вот смотри, есть Вера Глаголева, Татьяна Друбич – у них нет образования высшего актерского, а они снимаются. И мама встала передо мной на колени и сказала: "Очень тебя прошу, принеси диплом, закончи институт".

Фото: пресс-служба

После театрального она стала сниматься в кино. Сегодня на ее счету более семи десятков киноработ. Что же касается личной жизни, то 1984 году актриса впервые вышла замуж. Но через семь лет брак распался. От второго брака у нее родился сын Георгий. С третьим мужем они дружили много лет, но Гузеева согласилась зарегистрировать отношения только в 40 лет. В этих отношениях родилась дочь Ольга.

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23 мая 2024, 11:24
Фото: пресс-служба
"Подкаст. Лаб"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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