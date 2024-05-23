"Очень тебя прошу": мать упала на колени перед Гузеевой

Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой исполняется 65 лет. В день юбилея звезда "Давай поженимся!" поделилась неожиданными откровениями.

После школы Лариса Гузеева из родной Оренбургской области поехала поступать в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии на курс Владимира Петрова. который окончила в 1984 году.

"В театральный институт все поступают немножно больные на голову с манией величия, – считает Гузеева. – Мы же все туда идем народными артистами с ощущением, что ты все можешь. Мастер говорил нам: артисты не нужны никому, театры переполнены, студии переполнены. Вот вы двое будете работать, а все остальные нет, вы ленивые. И твоя самооценка падала ниже плинтуса".

При этом, по признанию Ларисы, оканчивать институт она не планировала. "Когда меня стали приглашать с третьего-второго курса, я сказала маме: "Диплом вообще ничего не дает. Я, наверное, уйду, – вспоминает звезда экрана. – Вот смотри, есть Вера Глаголева, Татьяна Друбич – у них нет образования высшего актерского, а они снимаются. И мама встала передо мной на колени и сказала: "Очень тебя прошу, принеси диплом, закончи институт".

После театрального она стала сниматься в кино. Сегодня на ее счету более семи десятков киноработ. Что же касается личной жизни, то 1984 году актриса впервые вышла замуж. Но через семь лет брак распался. От второго брака у нее родился сын Георгий. С третьим мужем они дружили много лет, но Гузеева согласилась зарегистрировать отношения только в 40 лет. В этих отношениях родилась дочь Ольга.