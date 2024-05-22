Никола Вешний 22 мая 2024 года: приметы и поверья

Сегодня, 22-го числа 5 месяца года, православные россияне отмечают день святого Николая Чудотворца, именуемый в народе Николой Вешним. Этот день богат на народные приметы и поверья, связанные с погодой, урожаем и благополучием.



1: Погода на Николу Вешнего.

Считалось, что именно этот весенний день определяет погоду на все лето.

1) Дождь на Николу сулил хороший урожай, а вот

2) сухая погода предвещала засушливое лето.

2: Приметы, связанные с урожаем.

Крестьяне внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать будущий урожай.

1) Обильная роса на Николу говорила о богатом урожае овса,

2) распустившиеся листья дуба сегодня – о хорошем урожае гречихи,

3) пение соловья предвещало богатый урожай ягод.

3: Поверья на Николу Вешнего.



Этот день был наполнен не только заботами о будущем урожае, но и верой в чудотворную силу святого Николая.



1) Молитва Николаю Чудотворцу в этот день считалась особенно сильной и способной защитить от бед,

2) пожертвования в пользу нуждающихся обещали благополучие и удачу.

4: Запреты на Николу.

Чтобы не прогневать святого и не навлечь беду, в этот день существовали определенные запреты.



1) Нельзя было заниматься тяжелым физическим трудом,

2) стричь овец,

3) отказывать в помощи просящим.

5: Соблюдение примет и традиций.

Вера в народные приметы и следование традициям помогали людям обрести уверенность в будущем, заручиться поддержкой высших сил и благополучно встретить летний сезон на 5+.