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Четверг 2 мая

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Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной

Вдова Юдашкина ревет от горя: Пусто на земле одной
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Жена известного российского дизайнера Валентина Юдашкина, Марина посвятила трогательный пост своему покойному супругу в годовщину его смерти. Ее слова проникли в сердца многих поклонников модельера.

Валентин Юдашкин был известен не только как талантливый дизайнер, но и как заботливый семьянин и прекрасный человек. Его внезапная утрата в мае прошлого года стала настоящим потрясением для его близких и поклонников моды.

Марина Юдашкина до сих пор не может привыкнуть к мысли, что ее любимый муж больше не с ней. В ее телеграм-канале прозвучала глубокая скорбь и тоска.

Слова Марины описывают ее состояние после утраты любимого человека: она чувствует, что мир стал пустым и бесцветным без него, что каждый день без него — это испытание. Она сравнивает падающую листву в садах с тем, как ее жизнь теперь теряет краски и радость. Но она также уверена, что ее муж, ушедший из этого мира, все еще рядом с ней, даруя свою нежность и защищая ее.

Марина Юдашкина поблагодарила своего покойного мужа за все, что он дарил ей во время их совместной жизни: за любовь, поддержку и вдохновение. Она чувствует, что его присутствие все еще ощущается вокруг нее, и это придает ей силы двигаться дальше. В ее посте прозвучала надежда и вера в то, что любовь, которая связывала их с Валентином, не исчезла после его ухода.

Марина Юдашкина получила огромную поддержку от своих друзей, близких и поклонников ее семьи. Они выразили свои соболезнования и поддержку в этот непростой для нее день. Многие отметили, что слова Марины тронули их до глубины души, и что она действительно сильная и удивительная женщина. Годовщина смерти Валентина Юдашкина стала для Марины тяжелым испытанием, но она продолжает идти вперед с уверенностью, что ее муж всегда будет с ней, даруя ей свою любовь и поддержку.

ДНИ в Telegram

2 мая 2024, 16:09
Валентин Юдашкин. Фото: соцсети
Телеграм-канал Марины Юдашкиной✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Много чудес": вдова Юдашкина привела внуков в буддийский храм

Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina
Фото: Telegram / @MarinaYudashkina

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