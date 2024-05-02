Браво: крошка-дочь Игоря Николаева разгромила российский шоу-бизнес

Композитор опубликовал в профиле Telegram видео с девочкой. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вырастили чудо.

В четверг 2 мая страна узнала, что судьба восьмилетней Вероники Николаевой сложилась наилучшим образом. Наследница маэстро не только стала красавицей, но и переняла от матери и отца уникальный талант, какой достается лишь избранным. Довольный Игорь Николаев показал чадо на видео.

Аккаунт музыкального гения теперь украшает ролик с эксклюзивным выступлением детского коллектива. Мужем Юлии Проскуряковой овладела гордость. Кровинушка — хоть куда!

"Вероника Николаева, солистка Младшего хора ДМШ при Московской консерватории, на первом отчетном концерте! Родители артистов не скупились на аплодисменты! Была проделана большая работа, БРАВО педагогам, дирижерам и всем участникам хора и оркестра!" — такая речь добавлена к публикации Игоря Николаева.

Голосистая принцесса в пух и прах разгромила российский шоу-бизнес своим выступлением. Вокал школьницы настолько безупречен, благозвучен и выразителен, что ни одна звезда российской сцены не способна составить конкуренцию. Мал золотник, да дорог. Россия не сомневалась, что Игорь Николаев выполнит отцовскую миссию на 100 процентов и подготовит для дочери дорогу на пьедестал славы, несмотря на возраст, болезнь и операцию.

Ранее в Московской консерватории получили образование: певец Дмитрий Маликов, альтист Юрий Башмет, автор песен Александра Пахмутова, дирижер Сергей Рахманинов, пианист Максим Дунаевский, скрипач Владимир Спиваков, виртуоз Денис Мацуев и многие другие легенды.

Напомним, взрослый сын актрисы Елены Яковлевой набил новую татуировку на лице. Денис Шальных проявил креатив. Облик эпатажного блондина сильно изменился за последние 2 десятка лет.