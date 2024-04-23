21 апреля наследник звезды сериала "Каменская" показал результат преображения. На его лице не стало гроба и других странных рисунков.

До 17 лет единственный сын популярной актрисы Елены Яковлевой рос на редкость красивым ребенком. Светлая кожа и золотистые волосы делали Дениса похожим на принца.

Но вследствие глубоких эмоциональных реакций он набил первую татуировку, а затем вторую татуировку, третью татуировку, четвертую татуировку... В период с 20 до 30 лет Денис покрылся рисунками с ног до головы. Появившись с десятками татуировок на телевидении, сын Елены Яковлевой вызвал ажиотаж — темная кожа и цветные волосы сделали свое дело.

В 2021 году эпатажный наследник прислушался к советам матери. Елена Яковлева попросила его свести рисунок гроба с лица. И тогда Денис решил полностью очиститься от всех татуировок, чтобы кожа была светлая. Однако терпения не хватило, чтобы долго сжигать кожу лазером. От природы красивый мужчина убрал лишь одну татуировку гроба и сбрил цветные локоны, на макушке вновь начали пробиваться золотистые волосы.

А на днях, в 2024 году, Денис вырос в своем хобби: сделал еще более масштабные татуировки, перекрыв ими прежние рисунки на лице. В 31 год лицо сжегшего кожу сына Елены Яковлевой сильно изменилось. Возможно, это часть плана, и в будущем он снова будет похожим на принца, как было до 17.