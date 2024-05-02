Подарившая Топалову двоих детей Тодоренко сообщила о расставании

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась эмоциями на рабочем месте. Взволнованная звезда заговорила о предстоящем уходе.

В 2007 году эта яркая, позитивная и харизматичная уроженка Одессы начинала набирать популярность, осваиваться и "приживаться" в шоу-бизнесе своей страны. На родине Регина Тодоренко ходила по кастингам, где проявила талант, возможности, упорство и продемонстрировала творческие навыки.

В своей стране она построила карьеру автора текстов, певицы, ведущей и прославилась в проектах "Золотая десятка", "Фабрика звезд-2", "Орел и решка". Однако для зарубежной публики Регина Тодоренко долго оставалась неизвестной, посредственной и в некотором роде даже бесталанной.

С середины прошлого десятилетия Регина Тодоренко активно покоряет просторы России, заявляет о себе на Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, в Поволжье, в Заполярье... Словом, как на юге, так и на севере страны, и, конечно же, в центре люди о ней знают.

На счету Тодоренко участие в российских шоу как развлекательной, так и спортивной тематики: "Маска", "Ледниковый период", "Конфетка", "Аватар". Ее осыпают комплиментами подписчики и считают блестящим экспертом в области шоу-бизнеса коллеги по цеху.

Однако Тодоренко имеет испорченную репутацию из-за громких скандалов разного плана: высказывания о домашнем рукоприкладстве, использование чужих авторских материалов, роды на глазах у маленького ребенка. Кроме того, не по душе многим, что звезда снимает клипы и записывает песни, которые уступают хитам маститых, опытных и голосистых артистов. Композиции Регины крайне редко звучат на радио, в общественных местах, и не находят места в списке лучших. Как книгописец Тодоренко тоже из общей массы коллег ярко не выделяется.



При этом телеведущая является знатоком в теме материнства как мама двоих детей — Майкла и Ярослава. Муж звезды Влад Топалов радуется подаренным ему сыновьям и хлопочет об их будущем. Семейная жизнь Тодоренко развивается на редкость успешно, не исключается и продолжение рода.

Только вот пока карьера наряду с графиком насущных задач и бытовых вопросов отнимает у Регины Тодоренко очень много свободного времени.

В праздничный и погожий день 1 мая, когда отдыхает вся страна, Регина Тодоренко находится на работе, откуда записывает контент для микроблога Telegram. Два с половиной месяца она ведет проект "Новая Фабрика звезд" и старается произвести впечатление на публику. В этот раз звезда сообщила о расставании, не скрывая перспектив.

"Так, а мы на съемочках очередного выпуска "Фабрики звезд", вот там ребята готовятся, готовятся, готовятся. Красивые сидят наши члены жюри. Ух, очень волнительно! Остались только... Да нет, все были очень талантливые, но остались просто такие крепкие ребята. И жалко с ними расставаться, честно говоря, но сегодня кто-то уйдет. В воскресенье смотрите", — делится Регина Тодоренко с поклонниками.

В дальнейшем Регина Тодоренко собирается закончить ремонт дома и выполнить заветные желания на 2024 год. Фанаты надеются, что звездная мама сможет осуществить не только свои мечты, но и вырастить достойных детей, а также показать достойный пример участникам телевизионных конкурсов. Остается верить, что жена Влада Топалова спокойно переживет предстоящие расставания с "фабрикантами", станет лучше в глазах публики и найдет больше времени на отдых.