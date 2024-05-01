"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой

45-летняя Ирина Пегова сообщила поклонникам в телеграм-канале о своей жизни и показала кадры с цветами.

Этой весной Ирина Пегова то уходит в тень, то снова находится в центре внимания. Недавно российская актриса театра, фильмов, сериалов получила звание Народной артистки России. Не только работа, но и личная жизнь звезды заиграла яркими красками. В апреле Ирина Пегова призналась, что у нее есть любимый человек и похвасталась подаренным от него букетом.

Примечательно, что знаменитость предпочитает пионы, розы пионовидные, тюльпаны лохматые, ромашки, анемоны, подсолнухи. В восторге Ирина Пегова также от полевых и луговых цветов.

Поклонники не скупятся на цветочные композиции актрисе в знак признания и благодарности. После спектаклей она наслаждается и аплодисментами, и красотой подаренных бутонов, и их ароматом.

Также не забывает звезда кино сажать растения на своем участке. Сейчас фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой, на котором она показывает кустарник с многочисленными цветками и раскидистыми ветками, по форме напоминающими гроздья винограда.

"Моя серая спирея!" — отметила народная артистка РФ.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни равнодушно восприняли ролик с кустарником, другие же, напротив, заинтересовались садовой культурой, которую сняла Ирина Пегова.

"Таволга, «майский снег», «невеста», «белая кипень» – названий у растения немало", – написали в комментариях к посту.

Напомним, актриса Ирина Пегова известна по ролям в картинах "Прогулка" (2003), "Адмиралъ" (2009), "Пассажирка" (2008), "Пищеблок" (2021), "Пять невест" (2011), "Семь главных желаний" (2013), "Зоя" (2010), "СуперБобровы" (2016) и других лентах. Она задействована в съемке новых проектов киноиндустрии и выступает на театральных сценах столицы: в МХТ им. Чехова, театре им. Маяковского, в "Табакерке".

Ранее знаменитость заявила, что дома у нее нет ни одного цветка в горшках. Несмотря на старания Ирины Пеговой, они у нее не приживаются.