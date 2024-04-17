"Молодой человек мой... любимый!": Пегова рассекретила личную жизнь

Ирина Пегова в 45 – ягодка опять! А как иначе, если рядом мужчина, который делает красивые подарки? Вот наша актриса и решила похвастаться своим добром.

Уроженка славного города Выксы, расположенного в Нижегородской области, цветет и пахнет, словно майская роза. Хотя на дворе — апрель, а душистые розовые розы ей подарил избранник. Об этом в середине весны рассказала сама актриса Ирина Пегова, презентовав букет в официальном профиле аккаунта Telegram.

Звезда не просто похвасталась огромным букетом, который ей преподнесли, а обняла его своими нежными ручками и, очевидно, всеми фибрами души. При этом артистка театра и кино умудрялась еще и снимать себя на видео с выгодного ракурса. Ирина Пегова специально подняла камеру как можно выше, чтобы не был заметен ее животик.

Знаменитость не стала ходить вокруг да около, и прямо рассекретила личную жизнь. Выяснилось, что 45-летняя актриса Ирина Пегова, которая недавно была удостоена статуса Народной артистки России, находится в отношениях.

"Это подарил молодой человек мой... любимый! За то, что я получила звание", — сказала поклонникам Ирина Пегова, показывая на шикарный букет розовых роз.

Насколько молод ее избранник и как он выглядит, пока загадка. Но, судя по влюбленному настрою кинозвезды, скоро раскроются детали.

"Так красиво! Такое удовольствие! Класс!" — отметила гордость российского кинематографа.

Ухаживать мужчина явно умеет, глаза у народной артистки РФ светятся. Быть может, Ирина Пегова решит выйти замуж? А что — в 45 тоже можно!