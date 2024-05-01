Говорят, будущее зависит от нас самих, но так ли это на самом деле – еще предстоит выяснить. Звезды российского шоу-бизнеса скованы одной цепью.

В Древней Руси с наступлением тепла люди трудились с утра до ночи. Шел весенний посев. Погода часто была переменчивой. Появилось поверье: "Родился в мае — всю жизнь будешь маяться".

Сегодня эта фраза по-прежнему используется в разговорах. Но оправдано ли это? Многие искали доказательства или опровержения, но никто не справился с задачей. Возможно, впереди ждет большое открытие, которое станет прорывом в информационном пространстве.

Рок судьбы в российском шоу-бизнесе

Наташа Королева (родилась 31 мая 1973 года)

С детства занималась вокалом и хореографией. В 16 лет переехала в Москву. В 1990 году выпустила дебютный альбом "Желтые тюльпаны". Была замужем за Игорем Николаевым. Сейчас замужем за Сергеем Глушко. Есть сын Архип.



Кристина Орбакайте (родилась 25 мая 1971 года)

С раннего возраста выступала на сцене, а в 16 лет начала свою сольную карьеру. Выпустила более 10 альбомов и сыграла в десятках фильмов. Трижды была замужем. Ее первый муж – Владимир Пресняков-младший, от которого она родила сына Никиту. Второй муж – бизнесмен Руслан Байсаров, от которого родила сына Дени. Потом вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, от которого родила дочь Клавдию.

Наталья Андрейченко (родилась 3 мая 1956 года)

Исполнила роли в фильмах "Сибириада", "Мэри Поппинс, до свидания!". Снялась в более чем 50 картинах. Была замужем два раза. Первый муж — Максим Дунаевский, от которого она родила сына Дмитрия. Второй муж — Максимилиан Шелл, от которого родила дочь Анастасию.

Лариса Гузеева (родилась 23 мая 1959 года)

Сыграла в фильме "Жестокий романс". Ведет ток-шоу "Давай поженимся!". Замуж выходила три раза. Первый супруг Илья Бревнов. Второй — Каха Толордава. Третий — Игорь Бухаров. Есть сын Георгий и дочь Ольга.

Май на Руси

Маковей, росеник, травень, ярец, пролетень.

Если в мае много цветет яблоня, то ожидается богатый урожай яблок.



Если в мае много дождей, то наступит холодное лето.

Если в мае много гроз, то наступит жаркое лето.

Если в мае рано распустится трава, то наступит теплая весна.

Если в мае много птиц поют, будет хороший урожай.

Если в мае летучая мышь вьется возле дома, это считается предвестием несчастья.

Если в мае видно много муравьев — к дождливой погоде.

Если в мае листья деревьев быстро высыхают, это считается признаком жаркого лета.

Если в мае видно много шмелей, это считается предвестием богатого урожая.

Если в мае видно много бабочек — к теплой и солнечной погоде.