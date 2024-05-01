Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?

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Среда 1 мая

17:08Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь? 10:08Музыкальный тест: вспомните культовые песни СССР по 1 строчке 04:27"Невеста": фанаты обсуждают видео влюбленной Ирины Пеговой 03:17Врач Бакуменко объяснила, как устранить проблему мокрых подмышек 02:59"Ребенок в шоке": прилетевшая из Монако дочь Бони впервые попала в метро 00:16Как тяжелобольной Кейт Миддлтон удалось превзойти принцессу Диану в глазах общественности 18:17Как избавиться от одиночества? Далай-лама XIV дал указание 18:13ТЕСТ: вспомните название кино СССР по одному кадру с парой 15:09Грязно унизивший россиян Лисовец поставил народу 10 условий 10:03Совсем как люди: милые обезьянки лопают вкусняшки из ведра (видео) 06:03Как путешествовать с детьми: советы и рекомендации 03:02Методы и техники преодоления эмоционального напряжения 00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть
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Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?

Рок судьбы: Гузеева, Королева, Орбакайте, Андрейченко маются всю жизнь?
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Говорят, будущее зависит от нас самих, но так ли это на самом деле – еще предстоит выяснить. Звезды российского шоу-бизнеса скованы одной цепью.

В Древней Руси с наступлением тепла люди трудились с утра до ночи. Шел весенний посев. Погода часто была переменчивой. Появилось поверье: "Родился в мае — всю жизнь будешь маяться".

Сегодня эта фраза по-прежнему используется в разговорах. Но оправдано ли это? Многие искали доказательства или опровержения, но никто не справился с задачей. Возможно, впереди ждет большое открытие, которое станет прорывом в информационном пространстве.

Коллаж "Дни.ру". Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Рок судьбы в российском шоу-бизнесе

Наташа Королева (родилась 31 мая 1973 года)

С детства занималась вокалом и хореографией. В 16 лет переехала в Москву. В 1990 году выпустила дебютный альбом "Желтые тюльпаны". Была замужем за Игорем Николаевым. Сейчас замужем за Сергеем Глушко. Есть сын Архип.

Кристина Орбакайте (родилась 25 мая 1971 года)

С раннего возраста выступала на сцене, а в 16 лет начала свою сольную карьеру. Выпустила более 10 альбомов и сыграла в десятках фильмов. Трижды была замужем. Ее первый муж – Владимир Пресняков-младший, от которого она родила сына Никиту. Второй муж – бизнесмен Руслан Байсаров, от которого родила сына Дени. Потом вышла замуж за предпринимателя Михаила Земцова, от которого родила дочь Клавдию.

Наталья Андрейченко (родилась 3 мая 1956 года)

Исполнила роли в фильмах "Сибириада", "Мэри Поппинс, до свидания!". Снялась в более чем 50 картинах. Была замужем два раза. Первый муж — Максим Дунаевский, от которого она родила сына Дмитрия. Второй муж — Максимилиан Шелл, от которого родила дочь Анастасию.

Лариса Гузеева (родилась 23 мая 1959 года)

Сыграла в фильме "Жестокий романс". Ведет ток-шоу "Давай поженимся!". Замуж выходила три раза. Первый супруг Илья Бревнов. Второй — Каха Толордава. Третий — Игорь Бухаров. Есть сын Георгий и дочь Ольга.

Фото 1: Yury Pilipenko / Russian Look / www.globallookpress.com // Фото 2: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Май на Руси

Маковей, росеник, травень, ярец, пролетень.

Если в мае много цветет яблоня, то ожидается богатый урожай яблок.

Если в мае много дождей, то наступит холодное лето.

Если в мае много гроз, то наступит жаркое лето.

Если в мае рано распустится трава, то наступит теплая весна.

Если в мае много птиц поют, будет хороший урожай.

Если в мае летучая мышь вьется возле дома, это считается предвестием несчастья.

Если в мае видно много муравьев — к дождливой погоде.

Если в мае листья деревьев быстро высыхают, это считается признаком жаркого лета.

Если в мае видно много шмелей, это считается предвестием богатого урожая.

Если в мае видно много бабочек — к теплой и солнечной погоде.

ДНИ в Telegram

1 мая 2024, 17:08
Коллаж "Дни.ру". Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам

Кадр YouTube / @OdesaFilmStudio
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
Кадр YouTube / @gtrfhumor
Кадр YouTube / @gtrffilms
Кадр YouTube / @gtrftv

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