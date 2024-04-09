Плачь, Прилучный! Ободранное тело Агаты Муцениеце обнаружили на паркете

Днем 9 апреля около 14 часов по московскому времени в Сети появились из ряда вон выходящие кадры. Поклонники экс-супруги "мажора" Павла Прилучного от увиденного впали в ступор.

Что творится за закрытыми дверями звездных семей — знают только сами знаменитости. Однако лишь до того времени, пока личная жизнь не становится публичной. В браке именитого актера из сериала "Мажор" Павла Прилучного и его первой жены Агаты Муцениеце сразу все было ясно: супруги не скрывали таких подробностей семейных отношений, от которых удивленные поклонники раскрывали рты.

7 лет назад семейная пара начала вести видеоблог "Прилучные будни", где до момента разрыва транслировала всю правду о себе за пределами съемочных площадок. Домашние курьезы, сцены ссор и многое другое попадалось на глаза впечатлительной публике. Павел Прилучный признавался, что отношения с женой не сахар, а Агата Муцениеце смело твердила: муж настолько импульсивен, что приходится защищаться, когда он разъярен.

К статью, рассталась с Павлом Прилучным артистка живой и невредимой, если не считать эмоциональной встряски, которая откликнулась психологическим дискомфортом. И только 9 апреля 2024 года благодаря свежим фото стало ясно, что Агата Муцениеце уже более снисходительно воспринимает жесткие отношения между мужчиной и женщиной

На появившихся в Сети снимках актриса лежит в измятой рубахе и поцарапанным лицом на полу. Штудируя новостную ленту в соцсети, поклонники обнаружили на паркете ободранное тело Агаты Муцениеце. Над артисткой склонился ее партнер Иван Чуйков, которого россияне сейчас считают ее потенциальным женихом.

Плачь, Прилучный! На фото с новым кавалером бывшая жена "мажора" явно испытывает удовольствие, когда новый спутник Чуйков выглядит диким и брутальным. Видимо, звездный "мажор" Павел проигрывает Ивану по всем фронтам.

"Какая органичная пара, глаз радуется", "Боже, Агата вы потрясающая женщина", "Теперь жду только совместные фотки", "Вау, это великолепно, браво, молодцы!" — пишут поклонники в официальном профиле Агаты Муцениеце.