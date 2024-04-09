"Пока метастазы не дошли": жена Игоря Николаева объявила о борьбе с раком

В семье народного артиста России тяжелый период. Жена певца Юлия Проскурякова перестала скрывать болезнь. Игорь Николаев и его знаменитая супруга готовятся к худшему.

Люди часто забывают остановиться и оценить простые радости – тепло весеннего солнышка, мягкий уютный плед, искреннюю улыбку ребенка. Все заняты и куда-то спешат, и иногда только неизбежный финал заставляет задуматься о ценности настоящего момента. Сейчас российский певец Игорь Николаев и его возлюбленная Юлия Проскурякова стараются отсрочить момент, когда смерть заглянет в их дом.

Композитор и его суженая поженились в 2010 году вопреки разнице в возрасте. Ему было 50, ей — всего 28, но крепкая любовь победила навязанные обществом предрассудки. После расставания артиста с Наташей Королевой только Юлии Проскуряковой удалось растопить его сердце. В лице жены Игорь Николаев нашел стимул творить и нести свою музыку, полную чувственных аккордов и драматичных тональностей.

А 15 лет назад супруги приобрели лапочку Зою — пушистую четвероногую красавицу, чтобы обрадовать маму Игоря Николаева. Но несколько дней собачка жила у них дома, и Юлия Проскурякова слишком полюбила крошку, чтобы отдавать ее свекрови.

Конечно, Зоя стала подарком судьбы для звездной четы, и даже их маленькая дочь Вероника узнала в ней свою родную душу. Но время, увы, утекает сквозь пальцы, и сейчас Игорь Николаев и Юлия Проскурякова вынуждены мириться с тем, что впереди ждет расставание с пушистой хозяйкой дома.

"Она уже очень старенькая. Ей 15 лет. Слепая на оба глаза. Без зубов почти (так как у шпицов – это главная проблема, зубы с возрастом у них загнивают) и с раком молочных желез. Потихонечку Зоя угасает, увы…, но мы боремся! Пока метастазы у нее не дошли до сердца и мозга, может год, полтора… еще протянет. На улицу ее выводим, полежать, посидеть, воздухом подышать, так как из-за слепоты ей сложно ориентироваться", — объявила о борьбе с раком жена Игоря Николаева.