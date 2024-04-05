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Пятница 5 апреля

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"В нашей стране канализация": шутки Якубовича на Первом канале всполошили народ

"В нашей стране канализация": шутки Якубовича на Первом канале всполошили народ
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На 79 году жизни телеведущий Леонид Якубович показал себя во всей красе жителям России. Юмор звезды шоу "Поле чудес" в новом выпуске программы вышел за грани приличия.

Его усам мог бы позавидовать сам Иосиф Сталин, а насиженному месту на программе Первого канала – сам Дмитрий Дибров, которого "попросили" освободить должность ведущего "Кто хочет стать миллионером?" для молодой блондинки под покровительством Яны Рудковской. Так что на сегодняшний день Леонид Якубович — это фигура значимая, а его капитал-шоу "Поле чудес" — зрелище для терпеливых и стрессоустойчивых.

В пятницу 5 апреля вышел свежий выпуск программы, где гости по традиции вращают барабан, разгадывают слово по буквам и дарят телеведущему подарки по сценарию. Гостья из Екатеринбурга Ольга Кузнецова, попавшая в первую тройку игроков, рассказала, что работает на трубном заводе.

В эфире участница преподнесла Леониду Якубовичу полиэтиленовые трубы для канализационной системы, чтобы в Останкино провели ремонт. Однако знаменитый усач такой презент не оценил.

Фото: соцсети

Леонид Якубович принялся бесцеремонно шутить на глазах у зрителей Первого канала. Сначала 78-летний шоумен сравнил подарок женщины с поливочным шлангом, а потом принялся юморить за гранью приличий — Петросян отдыхает.

"Этими трубами только детский сад снабжать! Я знаю, что такое в нашей стране канализация!" — грубо отреагировал 78-летний Леонид Якубович.

Благодарности гостья из Екатеринбурга от ведущего капитал-шоу "Поле чудес" так и не получила. А вот народ всполошили шутки Якубовича на Первом канале. Зал ликовал и радушно аплодировал — хорошо что Михаил Задорнов этого не застал.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 16:49
Фото: соцсети
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe
Фото: соцсети / @barbaravibe

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