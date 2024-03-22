А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам

Пока звездный отец "зависал" на поле чудес, его девочка созрела! Шоумен раздает гостям Первого канала раздает деньги в шкатулках, пока дочка зарабатывает чем может...

25-летняя Варвара Видова, как и многие дети знаменитостей, старается выйти из тени знаменитого отца. Этап сепарации от родителей проходит сын Кристины Орбакайте – Никита Пресняков, наследница Любови Успенской — Татьяна Плаксина, и многие другие. В отличие от коллег, ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович не сделал из дочери свою протеже — копеечку она зарабатывает своим трудом.





Хотя при наличии такой яркой внешности, высоком интеллекте и незаурядной харизме Варвара Видова вполне могла бы стать очередной звездой шоу-бизнеса. А уж посодействовать Леонид Якубович точно мог. Девушка искала себя в разных творческих сферах: в вокальной и писательской деятельностях, в журналистике и туризме... Но так и не смогла занять нишу, которая бы обеспечила ей успех всероссийского масштаба.

На официальной странице в соцсети Варвара вовсю трубит о своих личностных качествах, образовании и опыте работы, однако незнакомцы стабильно видят в ней лишь родственницу Леонида Якубовича, да девичью красоту. И вот, наконец, юная дочь телеведущего созрела: теперь она показывает себя за деньги незнакомцам — по видео и не только. Интересно, а папа знает?

Варвара Видова предлагает целый комплекс услуг следующего характера: работа с текстом, музыка, менеджмент, путешествия. Видеоконсультации по первым трем профилям она предлагает оплачивать по прайс-листу — 3 тысячи рублей в час. И это при том, что Леонид Якубович на Первом канале среди гостей своего шоу разыгрывает даже автомобили!

Что ж, все с чего-то начинают. В молодости и Лариса Долина в ресторанах заказы брала, и SHAMAN на собранные в забегаловках подачки как-то перебивался. У Варвары Видовой хотя бы красота есть! Вот и пусть ее показывает, нечего стесняться, пока Леонид Якубович призывает народ крутить барабан и называть слова на Первом канале.