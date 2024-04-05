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Пятница 5 апреля

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Позвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете?

Позвавший Бабкину замуж Евгений Гор всех приглашает в кафе: Придете?
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Возлюбленный народной артистки РФ официально заявил о переменах в жизни. Евгений Гор готовится к новому статусу и непростым обязанностям в работе.

Поворотный момент в судьбе настиг мужчину двадцать лет назад в Саратове, когда на музыкальном конкурсе он выступал перед авторитетной звездой народной музыки. Надежда Бабкина с симпатией засмотрелась на молодого человека, который по возрасту годился ей в сыновья. Но Надежда Бабкина все же попытала счастья в любви и Евгений Гор ответил ей взаимностью.

С годами его чувства к звезде российской сцены не угасали. Евгений Гор хотел взять в жены даму сердца и предлагал ей сыграть свадьбу. Но неприступная Надежда Бабкина отказывалась регистрировать отношения и даже не согласилась жить вместе с избранником. Певица предпочла сугубо гостевой брак, хотя понимала риски, ведь Гор позвал ее замуж несколько раз.

Фото: соцсети / @evgeni_gor

Друзья и поклонники сочувствовали возлюбленному артистки, они старались подбодрить его и настроить на совершенствование. Стать лучше Евгений Гор пробовал разными способами – меняя внешность, добиваясь признания широкой публики, зарабатывая деньги в далеких от шоу-бизнеса сферах деятельности.

Однако свадьбы народ все равно не дождался. Видимо, сейчас 74-летняя Надежда Бабкина подумывает о церемониях другого рода...

Зато ее избранник продолжает идти к высоким целям и нередко появляется в обществе женщин, судя по публикациям в соцсетях. Даже 60-летняя певица Лолита Милявская открыто выражает к нему приязнь, будто на что-то претендует.

Наконец, на официальной странице Евгений Гор сообщил поклонникам приятную новость: он запускает бизнес — предприятие общественного питания. Он всех приглашает на открытие кафе. Возможно, Надежду Бабкину это заставит передумать о замужестве, ведь молодые, богатые и успешные женихи на дороге не валяются.

Фото: соцсети / @evgeni_gor

"Мечты нужны, чтобы становиться планами, а потом реальностью. На днях мы с другом открываем кафе. Придете?" — спрашивает Евгений Гор.

ДНИ в Telegram

5 апреля 2024, 13:24
Фото: соцсети / @ngbabkina
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Фото: соцсети / @shukshina_maria

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