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Вторник 26 марта

03:15Гвинет Пэлтроу рассказала, какие слабости позволяет себе в выходные 02:43"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной 01:06Никто не ожидал: невестка певицы Валерии повернулась к народу задом 00:23Что не так с ботоксом для волос? 22:57Ставший россиянином боксер Кевин Джонсон откроет ресторан в Москве 20:31"Нам не по пути!": молодая жена Петросяна официально сообщила о расставании 17:17"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции 14:21Сергей Жуков высказался о кумовстве на шоу "Новая фабрика звезд" 13:30Бизнесмен Ковалев рассказал, кто может заменить оскандалившегося Кологривого в роли Жириновского 11:52Билану на шоу "Новая битва экстрасенсов" назвали дату рождения его ребенка 10:35Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию 08:49Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей 06:04Выглядит как девочка: актриса Сара Джессика Паркер отмечает 59-летие 02:235 детективов для любителей запутанных и мистических историй 00:02Бистро de Torino: Италия и Франция встретились в центре Москвы 21:06Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории 18:09Бьянка Цензори и Ким Кардашьян: правда ли новая пассия Канье Уэста копирует экс-жену 14:39Джессике Честейн – 47: вспоминаем самые яркие роли в карьере актрисы 10:03Сила женщины в улыбке: секрет знаменитой красотки Джулии Робертс 08:33Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами 06:03Клавдия Шульженко и Георгий Епифанов: история любви, похожая на сказку 00:10Деньги меняют все: вот почему быть богатым – плохо, а бедным – хорошо 22:03"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием 20:02"Берите! Мужик дает!": скромница Барановская поделилась секретом успеха 18:11Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом 15:09Самые громкие истории из жизни Бритни Спирс, которые повлияли на ее карьеру 12:33Взлеты и падения Джонни Деппа: как актеру удалось вернуться в кино после череды провалов 10:17Звезды Голливуда, которые похудели или поправились ради роли в фильме 06:41Поргина рассказала о планах отметить 80-летие Караченцова 03:21Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса 00:05Женская самореализация: почему это так важно? 23:40"Кровью своей умойся": слова на стене группы "Пикник" оказались знамением катастрофы 21:14А папа знает? Юная дочь Якубовича за деньги показывает свою красоту незнакомцам 19:23Один краше другого: 65-летняя вдова Юдашкина нашла ему замену 17:49"С ней ушла эпоха": близкая коллега Гузеевой сообщила о роковом уходе 14:00Андрей Губин подробно рассказал о кардинальных улучшениях здоровья 12:5346-летняя Анфиса Чехова хочет родить ребенка без услуг суррогатной мамы 11:58Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix 11:14Школьная учительница Кологривого рассказала, каким был артист до скандальной славы 10:31Татьяна Васильева раскритиковала Ксению Собчак за хамство и высокомерие 08:57Пережившая кому МакSим призналась, что забыла суть своих песен 06:14Вот кого упустил Гуф! Бывшая жена рэпера Айза раскрыла правду о себе 02:13Эд Ширан обожает кетчуп, а мы готовим его сами: пошаговый рецепт 20:26Кейт Миддлтон после операции выполняет свои королевские обязанностей в удаленном формате 19:26Кудрявцева оправдала дебош Кологривого гормонами и популярностью 18:4159-летний Киану Ривз избавился от волос ради новой роли и стал неузнаваемым 17:46Все лицо в трещинах: актриса Дарья Мороз наворотила дел 17:09Новый выпуск ЧЧД станет особенным: блогеры посоветуют самые актуальные книжные новинки весны 16:33В Москве задержали тестя Прилучного по подозрению в организации нелегального казино 15:44Умерла заслуженная артистка РСФСР Нина Лобанова
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"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной
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Царица народной песни Надежда Бабкина раскрыла подробности диалога с именитой кинозвездой. Также певица рассказала о событиях, произошедших на кладбище.

Жизненный опыт знаменитой брюнетки, которая развивает свой театр "Русская песня", наверняка позволяет делиться увлекательными историями без остановки. В 74 года богиня фольклорного жанра трудится как пчелка и сияет красотой, словно невеста на выданье. Кроме того, Надежда Бабкина предается воспоминаниям о значимых событиях прошлого, в одном из которых серьезно замешана актриса Мария Шукшина.

Фото: соцсети / @shukshina_maria

Исполнительница народных композиций ведет публичную страницу в социальной сети, где недавно сообщила, как в театре "Русская песня" появился спектакль по советскому фильму Василия Шукшина "Калина красная". Надежда Бабкина отметила, что вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина назвала постановку гениальной, но все могло сложиться иначе из-за актерского состава.

Фото: соцсети / @shukshina_maria

Задумывая спектакль, Надежда Бабкина решила, что главную женскую роль обязательно должна сыграть дочь создателя фильма "Калина красная" Мария Шукшина. Певица позвонила звезде, но та отреагировала неоднозначно.

Фото: соцсети / @shukshina_maria

В своем профиле для поклонников Надежда Бабкина выдала подноготную артистки. Таким образом стало ясно о скромном нраве и неуверенности Марии Шукшиной. Певица процитировала слова звездной дочки режиссера.

"Да вы что, ребята, с ума сошли? Я ж не театральная актриса! И маму мне никогда не переиграть", — якобы выразилась Мария Шукшина.

Фото: соцсети / @shukshina_maria

Спустя время, когда уже должны были начаться репетиции, произошла встреча Мерзликина и Шукшиной на кладбище. Изначально они оба никак не могли "созреть" и согласиться на участие в постановке. Но когда они выяснили, что им предложили сыграть вместе, результат не заставил себя ждать. Надежда Бабкина добилась цели, на протяжении нескольких лет в ее театре показывают самый настоящий шедевр — "Калину красную" с Марией Шукшиной.

Фото: соцсети / @shukshina_maria

26 марта 2024, 02:43
Фото: соцсети / @shukshina_maria
Telegram / @nadezhda_babkina✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Внукам Шукшина показали "Калину красную"

В кинотеатре "Иллюзион" прошел творческий вечер памяти Василия Шукшина в рамках фестиваля "Калина красная". Вспомнили легендарного писателя, актера и режиссера и посмотрели его знаменитый фильм жена Лидия Федосеева-Шукшина, дочь Мария Шукшина, внучка Анна Шукшина и внуки Фома и Фока
Детям Марии Шукшиной, близнецам Фоме и Фоке, в этом году исполнится одиннадцать лет
Анна Шукшина с мужем Константином и Мария Шукшина
Александр Панкратов-Черный
Сергей Никоненко
Николай Бурляев
Ведущими вечера стали Мария и Анна Шукшины
Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Черный и Лидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина была в прекрасном расположении духа
Вечер закончился показом одной из самых известных картин Шукшина "Калина Красная"
На вечере состоялась церемония награждения десяти полуфиналистов конкурса на лучшее прочтение рассказов Шукшина

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