"С ума сошли?": Надежда Бабкина выдала подноготную Марии Шукшиной

Царица народной песни Надежда Бабкина раскрыла подробности диалога с именитой кинозвездой. Также певица рассказала о событиях, произошедших на кладбище.

Жизненный опыт знаменитой брюнетки, которая развивает свой театр "Русская песня", наверняка позволяет делиться увлекательными историями без остановки. В 74 года богиня фольклорного жанра трудится как пчелка и сияет красотой, словно невеста на выданье. Кроме того, Надежда Бабкина предается воспоминаниям о значимых событиях прошлого, в одном из которых серьезно замешана актриса Мария Шукшина.

Исполнительница народных композиций ведет публичную страницу в социальной сети, где недавно сообщила, как в театре "Русская песня" появился спектакль по советскому фильму Василия Шукшина "Калина красная". Надежда Бабкина отметила, что вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина назвала постановку гениальной, но все могло сложиться иначе из-за актерского состава.

Задумывая спектакль, Надежда Бабкина решила, что главную женскую роль обязательно должна сыграть дочь создателя фильма "Калина красная" Мария Шукшина. Певица позвонила звезде, но та отреагировала неоднозначно.

В своем профиле для поклонников Надежда Бабкина выдала подноготную артистки. Таким образом стало ясно о скромном нраве и неуверенности Марии Шукшиной. Певица процитировала слова звездной дочки режиссера.

"Да вы что, ребята, с ума сошли? Я ж не театральная актриса! И маму мне никогда не переиграть", — якобы выразилась Мария Шукшина.

Спустя время, когда уже должны были начаться репетиции, произошла встреча Мерзликина и Шукшиной на кладбище. Изначально они оба никак не могли "созреть" и согласиться на участие в постановке. Но когда они выяснили, что им предложили сыграть вместе, результат не заставил себя ждать. Надежда Бабкина добилась цели, на протяжении нескольких лет в ее театре показывают самый настоящий шедевр — "Калину красную" с Марией Шукшиной.