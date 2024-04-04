День рождения Тарковского: включаем культовое кино СССР "Андрей Рублев"

Советский кинорежиссер оставил нам в наследство удивительные картины, которые с восторгом смотрят дети и взрослые. Одна из лучших его работ – фильм "Андрей Рублев".

92 года назад на свет появился гениальный и уникальный для русского народа человек — Андрей Тарковский. Сегодня, 4 апреля 2024 года, мы вспоминаем его творения кинематографического искусства и включаем культовое кино СССР "Андрей Рублев".

Эта картина "Мосфильма" также известна под авторским названием "Страсти по Андрею". Несмотря на цензуру, режиссер не побоялся воплотить задуманное в реальность. В работе "Андрей Рублев" Тарковский приобщает зрителя к историческим событиям XV века, исследует сущность таланта, его связь с обществом и властью, а также вечные философские вопросы о поиске своего пути в искусстве и духовном мире.

Для главной роли Андрей Тарковский выбрал Анатолия Солоницына, выходца из Свердловского драмтеатра, который самостоятельно приехал в Москву после знакомства со сценарием. Несмотря на сомнения художественного совета, Андрей Тарковский утвердил артиста на роль и продолжил с ним сотрудничество в последующих проектах.

Кинорежиссер поставил перед Солоницыным задачу не разговаривать в течение трех месяцев, с которой тот справился блестяще. Каждый жест и взгляд стали более выразительными. Съемки начались с заключительной новеллы "Колокол", где персонаж Андрей Рублев должен был заговорить после данного обета молчания.

Андрей Тарковский был мастером в раскрытии актерского таланта. Однако судьба "Андрея Рублева" оказалась непростой: картину не допускали к трансляции из-за отказа режиссера вносить изменения. Однако благодаря поддержке западных кинопрокатчиков и журналистов фильм получил широкое признание публики. Во Франции "Андрей Рублев" молниеносно получил огромный успех, а на родине был неоднозначно воспринят лидерами идеологии того времени, поэтому вышел в прокат только в 1971 году.