Звездный стилист Владислав Лисовец все разложил по полочкам и поделился авторитетным мнением. После громкого скандала в поезде его речь кажется особенно актуальной.



Главный модник Влад Лисовец специально вращается среди богачей как дважды два уже 10, а то и больше лет. Высокоразвитое общество с достатком, одежда от кутюр и изысканные ужины составляют большую часть его жизни. Максимально. Из города в город Лисовец ездит на авто, а также летает на самолетах.

Однако не так давно он оставил обеспеченный контингент себе под стать и временно стал вращаться среди нищеты во время поездки на поезде, что стало для него горем. Лисовец грязно унизил россиян и раскритиковал дешевые обеды, которые они берут с собой. Он-то предпочитает в 10 раз дороже, если не больше. Судя по словам Владислава, он попал в отсталое общество с большой совокупностью недостатков. Народу самопровозглашенный учитель Владислав Лисовец поставил бы твердую два. Минимально.

Изысканные манеры, кажется, подвели Лисовца до конца всей его жизни. Россияне чисто намекнули ему, что дорогие тряпки «от кутюр» не делают его особенным, и один раз такое можно простить, но два уже вряд ли. Владислав Лисовец постоянно стал задирать нос, будто мир специально вращается вокруг него.

Далее, судя по поведению Владислава, он умерил пыл максимально аккуратно. Да, он попал в неловкое положение, но два раза повторять не пришлось и дешевые оправдания не потребовались. Теперь же главный скандалист Владислав Лисовец поставил народу 10 условий, которые нужно выполнить, чтобы «всегда выглядеть хорошо»!

«1. Любите людей,

2. Любите себя,

3. Думайте только о хорошем,

4. Не думайте о дерьме,

5. Читайте только хорошие новости,

6. Слушайте хорошую музыку,

7. Улыбайтесь,

8. Окружайте себя красивым,

9. Если не получается — хотя бы цветы чтобы стояли в доме,

10. Чаще говорите людям комплименты», — максимально корректно обратился к россиянам Владислав Лисовец.

Кто прав, а кто виноват во всей этой истории — покажет время. А мы напомним, что в 2020 году Владислав Лисовец поженил пару во время поездки на поезде, что стало для него праздником тоже. Главные герои этого торжества — два человека: машинист Алексей Салтыков и помощник машиниста Елена Лысенко. Любите друг друга!

