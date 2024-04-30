Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать

Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Тесты Плющенко тайно перенес операцию Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной?Тест: сможете отгадать советский фильм Данелии по кадру с женщиной? "Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение"Будем молиться": ночью с Андреем Малаховым случилось потрясение Невосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звездыНевосполнимая утрата: Ксения Собчак заявила об уходе мировой звезды Победила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 годаПобедила смерть всему вопреки: Анастасии Заворотнюк исполнилось 53 года

Лента новостей

Понедельник 29 апреля

00:02Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать 21:22Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе 16:12Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы 13:09ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 10:08Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда 06:42Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма 03:01Туризм для активного отдыха: велопоездки, походы, водные виды спорта 00:18Шестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 00:01Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы 21:07Moon: в центре Москвы сделали ставку на неформальную кухню Азии 14:02Юрист Антон Усков рассказал, как вернуть деньги за неэффективные курсы 10:17Красота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 06:10Сериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 05:48"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 03:363 правила, как избавиться от отеков лица 00:39Пенелопа Крус отмечает 50-летие: вспонинаем интересные факты жизни актрисы в ее юбилей 20:44Плющенко рассказал о перенесенной операции на позвоночнике 19:16Киркоров публично раскрыл причину длящегося конфликта с Успенской 18:06Заявлено об ухудшении отношений Пугачевой и Галкина*: Это уже чужие люди 16:10Умерла звезда сериала "Спасатели Малибу" Марла Адамс 14:51Воробьев предложил новые шаги в цифровой трансформации Подмосковья 14:49Тест: сможете отгадать советский фильм о свадьбе по кадру? 14:05Шествие трубачей и уроки танцев: что ждет посетителей парков Москвы в майские 12:48Москвичей предупредили о ливне с грозой 27 апреля 10:43Слезы. Сердце. Алла: россияне отказываются верить в уход Пугачевой 06:44За съемки фильма о Романе Костомарове взялся Сарик Андреасян 03:24Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал 00:2897 лет назад родился культовый советский актер Евгений Моргунов: вспоминаем нелегкую судьбу артиста 22:45Могила уже давно: вечно молодая Дружинина вдруг оказалась на кладбище 19:16Врач огласил диагноз жены Диброва на всю Россию: есть у 73% людей 18:14Воробьев объявил о начале строительства международного транспортного хаба в Подмосковье 17:02"Пробуждаются чувства": связавшаяся с Паниным Шпица поддалась искушению 14:34Тест для ценителей советских комедий: правильно ответят лишь заставшие СССР 14:30В Москве открылись сезонные ярмарки выходного дня – Собянин 13:46На честной фамилии – в список Forbes 13:17Певица Алсу рассказала, как ее дочь Микелла переживала травлю от зрителей шоу "Голос. Дети" 13:07Андрей Воробьев: Нарушителям противопожарного режима в лесах Подмосковья грозят штрафы 11:43Показавшая живот Боня принимает поздравление со второй беременностью: Уже не скрыть 10:01Появились новые данные о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 09:37Ростовчане обратились к Путину с просьбой помочь остановить уничтожение Левобережной рощи 09:03Сделано заявление о создании семьи Киркоровым и Бузовой: В их картине мира любовь – навсегда 06:11Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками 03:04"Голосуем!": 63-летняя Малышева показала бедра в трусиках 00:05Новоявленная звезда ТВ Люся Чеботина: кто она и откуда? 21:06Певица Жасмин: "В жизни нашей семьи появилось маленькое чудо" 19:25Что говорят в семье Маслякова после известия о тяжелой болезни у ведущего: последние новости 17:53Трудоголизм довел Бузову до больничной койки: что происходит с певицей? 15:53"Выгуливаю": дочь Заворотнюк сообщила о заботах в период болезни актрисы 12:10Тест: отгадайте фильмы СССР с весенними названиями по кадрам 11:58"Кубок Кремля – Гордость России!": результаты, эмоции и новые чемпионы
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать

Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать
145

Сухая кожа – эти тип кожи, так же, как и жирная, комбинированная или нормальная. Тип кожи определен генетически и по факту отличается количеством кожного сала, которое вырабатывают сальные железы.

Сухая кожа – эти тип кожи, так же, как и жирная, комбинированная или нормальная. Тип кожи определен генетически и по факту отличается количеством кожного сала, которое вырабатывают сальные железы. У нормальной кожи кожного сала достаточно, чтобы иметь здоровый естественный блеск. У сухой кожи жира не хватает, а у комбинированной и жирной кожное сало в избытке.

А вот обезвоженная – это состояние, которое может случиться с любым из вышеперечисленных типов кожи. Об этом "Дни.ру" сообщила химик-косметолог и основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.

Наталья Ткаченко. Фото: пресс-служба

Возникает состояние обезвоживания чаще всего из-за неправильного ухода за кожей. Например, использование агрессивных средств для очищения, щелочное мыло на регулярной основе, грубые скрабы, спиртовые тоники, слишком частые пилинги и тд. В результате такого агрессивного ухода липидный барьер кожи повреждается, кожа хуже удерживает влагу и становится обезвоженной.

Важно понимать, что сухой тип кожи и обезвоженное состояние – это совсем разные вещи. Хотя внешне могут проявляться очень похоже: стянутость, шелушения, сухость, дискомфорт.

И если, например, за комбинированной обезвоженной кожей ухаживать как за сухой, то можно сильно усугубить ее состояние.

Давайте разберем, как отличить сухой тип кожи от обезвоженного состояния, а потом план действий в том и в другом случае.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Скорее всего у Вас сухой тип кожи, если:

1. Такая кожа у Вас была практически всю жизнь.

2. У близких родственников тоже кожа сухая и тонкая.

3. В подростковом периоде у Вас не было высыпаний и акне или были незначительные недолгий период при переедании сладкого и фастфуда.

4. У Вас нет черных точек и расширенных пор.

5. Кожа на теле и кожа головы тоже сохнет, бывает стянутость и дискомфорт

У Вас обезвоженная кожа, если:

1. Раньше сухости не было, и Вы примерно помните, когда изменилось состояние кожи (переезд, болезнь, диета, смена ухода за кожей и тд)

2. У вас бывают высыпания, черные точки или есть расширенные поры

3. Кожа на теле не сохнет.

4. Кожа головы склона к жирности, волосы приходится мыть через день или каждый день.

5. Сухость кожи чувствуется только в период отопления, а летом все в порядке.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Рекомендации для сухого типа кожи:

В этом случае кожа страдает от нехватки естественной смазки – кожного сала. Этот фактор определен генетически и изменить его нельзя. Поэтому самым важным в уходе будет использование питательных жирных кремов, которые будут восполнять нехватку кожного сала. Для того, чтобы нетолько напитать кожу, но и увлажнить, наносите перед кремом на кожу увлажняющую сыворотку. Для сухого типа кожи сыворотки обязательно закрываем кремом.

Рекомендации для обезвоженной кожи:

В этом случае главной причиной сухости и стянутости является нарушение структуры липидного барьера. Поэтому главная задача – восстановление липидного барьера с помощью особых компонентов – церамидов. Они как кирпичики встраиваются в липидный барьер кожи и восстанавливают его. Не используйте щелочное мыло (в щелочной среде сборка липидных пластов замедляется) и агрессивные средства для умывания с сульфатами. Если после умывания кожа аж скрипит, то скорее всего средство для умывания слишком сильно обезжиривает кожу. Замените его на что-то более щадящее, например, энзимный гель для умывания.

Для того, чтобы дать кирпичи для восстановления липидного барьера изнутри, включите в свой рацион продукты богатые полиненасыщенными жирными кислотами: авокадо, красная рыба, орехи, семечки, сыродавленные масла.

ДНИ в Telegram

30 апреля 2024, 00:02
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам

Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Stefan Klein / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Mike Pease / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

По теме

Морщины вокруг глаз: 3 эффективных метода борьбы

Молодые и озорные: что Ходченкова и другие звезды делают ради красоты

Сюжеты Красота и здоровье

Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе

Гений Ольги Бузовой: любовь и ненависть в одном флаконе
Россияне не могут сдержать эмоций, когда она начинает петь, а Дмитрий Дибров не может устоять, когда Ольга Бузова поворачивается к нему задом. В жизни поющей телеведущей соединяются две противоположные стихии. Феномен легендарной звезды шоу "Дом-2" пытались разгадать все кому не лень: диванные эксперты, авторы научных работ, культурологи, психологи и просто фанаты.

Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы

Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы
Аж зависть берет, глядя на лицо знаменитой ведущей. Все при ней: и ум, и совесть, и талант. От природы Ксения Собчак очень красива, и поэтому так успешна. Но главный секрет притягательности – это ее рот. Большие и выразительные губы бывшая звезда телепроекта "Дом-2" держит приоткрытыми, и нередко подчеркивает их помадой ярких оттенков.

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем

ТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем
Верно дать 6 ответов на 6 вопросов смогут только истинные ценители советского кино! Проверим? Как снимали раньше кино — уже не снимают.

Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда

Умма Турман отмечает 54-летие: как она стала одной из лучших актрис Голливуда
Умма Турман отмечает свое 54-летие. К этому возрасту она стала одной из наиболее выдающихся актрис Голливуда. Жизненный путь Уммы Турман был далек от обычного.

Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма

Как наши эмоции и психологическое состояние влияют на здоровье организма
Шутка о том, что все болезни от нервов, вовсе не шутка. Официальная медицина признает психосоматическими уже множество самых разных заболеваний.

Выбор читателей

28/04Вск"Люблю! Твоя": Гагарина публично обласкала молодого фаворита 29/04ПндШестилетний внук Юдашкина стал чемпионом ОАЭ по каратэ 28/04ВскКрасота и талант: одни из самых красивых российских актрис современности 29/04ПндТЕСТ: отгадайте фильм СССР по кадру с танцем 28/04ВскСериальная реальность: какие профессии показывают на экране чаще всего 28/04Вск3 правила, как избавиться от отеков лица