Кожа: сухая или обезвоженная? Как понять и что делать

Сухая кожа – эти тип кожи, так же, как и жирная, комбинированная или нормальная. Тип кожи определен генетически и по факту отличается количеством кожного сала, которое вырабатывают сальные железы.



Сухая кожа – эти тип кожи, так же, как и жирная, комбинированная или нормальная. Тип кожи определен генетически и по факту отличается количеством кожного сала, которое вырабатывают сальные железы. У нормальной кожи кожного сала достаточно, чтобы иметь здоровый естественный блеск. У сухой кожи жира не хватает, а у комбинированной и жирной кожное сало в избытке.



А вот обезвоженная – это состояние, которое может случиться с любым из вышеперечисленных типов кожи. Об этом "Дни.ру" сообщила химик-косметолог и основатель бренда Roz Mary Наталья Ткаченко.





Возникает состояние обезвоживания чаще всего из-за неправильного ухода за кожей. Например, использование агрессивных средств для очищения, щелочное мыло на регулярной основе, грубые скрабы, спиртовые тоники, слишком частые пилинги и тд. В результате такого агрессивного ухода липидный барьер кожи повреждается, кожа хуже удерживает влагу и становится обезвоженной.

Важно понимать, что сухой тип кожи и обезвоженное состояние – это совсем разные вещи. Хотя внешне могут проявляться очень похоже: стянутость, шелушения, сухость, дискомфорт.

И если, например, за комбинированной обезвоженной кожей ухаживать как за сухой, то можно сильно усугубить ее состояние.

Давайте разберем, как отличить сухой тип кожи от обезвоженного состояния, а потом план действий в том и в другом случае.

Скорее всего у Вас сухой тип кожи, если:

1. Такая кожа у Вас была практически всю жизнь.

2. У близких родственников тоже кожа сухая и тонкая.

3. В подростковом периоде у Вас не было высыпаний и акне или были незначительные недолгий период при переедании сладкого и фастфуда.

4. У Вас нет черных точек и расширенных пор.

5. Кожа на теле и кожа головы тоже сохнет, бывает стянутость и дискомфорт

У Вас обезвоженная кожа, если:

1. Раньше сухости не было, и Вы примерно помните, когда изменилось состояние кожи (переезд, болезнь, диета, смена ухода за кожей и тд)

2. У вас бывают высыпания, черные точки или есть расширенные поры

3. Кожа на теле не сохнет.

4. Кожа головы склона к жирности, волосы приходится мыть через день или каждый день.

5. Сухость кожи чувствуется только в период отопления, а летом все в порядке.

Рекомендации для сухого типа кожи:

В этом случае кожа страдает от нехватки естественной смазки – кожного сала. Этот фактор определен генетически и изменить его нельзя. Поэтому самым важным в уходе будет использование питательных жирных кремов, которые будут восполнять нехватку кожного сала. Для того, чтобы нетолько напитать кожу, но и увлажнить, наносите перед кремом на кожу увлажняющую сыворотку. Для сухого типа кожи сыворотки обязательно закрываем кремом.

Рекомендации для обезвоженной кожи:

В этом случае главной причиной сухости и стянутости является нарушение структуры липидного барьера. Поэтому главная задача – восстановление липидного барьера с помощью особых компонентов – церамидов. Они как кирпичики встраиваются в липидный барьер кожи и восстанавливают его. Не используйте щелочное мыло (в щелочной среде сборка липидных пластов замедляется) и агрессивные средства для умывания с сульфатами. Если после умывания кожа аж скрипит, то скорее всего средство для умывания слишком сильно обезжиривает кожу. Замените его на что-то более щадящее, например, энзимный гель для умывания.

Для того, чтобы дать кирпичи для восстановления липидного барьера изнутри, включите в свой рацион продукты богатые полиненасыщенными жирными кислотами: авокадо, красная рыба, орехи, семечки, сыродавленные масла.

