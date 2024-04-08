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Понедельник 8 апреля

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От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам

От рассвета до заката: удобный график ухода за кожей по часам
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Знаете ли вы "распорядок дня", которым руководствуется кожа? "Дни.ру" рекомендуют ознакомиться с графиком, чтобы бьюти-процедуры приносили отличный результат.

Кожный покров в течение дня функционирует в соответствии с индивидуальными временными циклами. Понимание этих биоритмов может помочь улучшить уход за кожей, если мы будем использовать косметические средства в самое подходящее время суток.

С 4 до 7 утра: время пробуждения

В эти ранние часы наша кожа просыпается вместе с нами. Железы внутренней секреции активизируются, начинается выброс гормонов, стимулирующих кровообращение. Это идеальное время для увлажняющих процедур, которые помогут коже освежиться и встречать новый день.

Фото: Stefan Klein / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com

С 8 до 10 утра: пик кровообращения

С утра кровообращение достигает своего пика, делая кожу особенно чувствительной к уходу. Кремы и лечебные маски, нанесенные в это время, впитываются наилучшим образом, обеспечивая максимальный эффект.

С 11 до 12 часов: работа сальных желез

К середине дня активность сальных желез усиливается, что может привести к жирному блеску. Использование тоника или лосьона поможет контролировать выделение кожного сала и сохранит ваше лицо свежим и чистым.

Фото: Mike Pease / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

С 13 до 14 часов: время отдыха

После обеда кожа, как и мы, нуждается в отдыхе. Это время подходит для легких очищающих процедур, которые помогут удалить накопившиеся за утро загрязнения и поддержат красоту кожи во второй половине дня.

С 15 до 18 часов: восприимчивость к уходу

После дневного отдыха кожа готова вновь активно впитывать питательные вещества. Соответствующие возрасту кремы и маски, нанесенные в указанный период, пойдут на пользу.

Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com

С 18 до 23 часов: очистительные процедуры

Вечером кожа активно поглощает кислород, что делает это время идеальным для использования очистительной косметики. Она позволяет избавиться от токсинов и готовит кожу ко сну.

С 23 часов до 5 утра: ночной уход

Ночью кожа интенсивно восстанавливается и впитывает все полезные вещества. Использование ночных бьюти-средств поможет максимизировать процесс регенерации, чтобы утром кожа выглядела отдохнувшей и сияющей.

Фото: Andrey Arkusha / Global Look Press / www.globallookpress.com

Понимание биологических часов кожи от рассвета до заката позволит подобрать уход в соответствии с графиком, что значительно улучшит внешний вид. Следуйте рекомендациям "Дни.ру", и смотрите в зеркало с удовольствием!

ДНИ в Telegram

8 апреля 2024, 06:13
Фото: uwe umst?tter / imageBROKER.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
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