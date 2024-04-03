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Среда 3 апреля

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Обколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду

Обколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду
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Возмущенная блондинка сорвалась в студии телепрограммы Андрея Малахова. Дана Борисова прилюдно ополчилась против юмориста Александра Морозова.

Представители российского шоу-бизнеса тестируют на себе новые изобретения для улучшения внешнего вида. Пока Филипп Киркоров привыкает к своему прессу, а Любовь Успенская к увеличенным ягодицам, в студии программы Андрея Малахова гости обсуждают специальные "уколы стройности". В среду 3 апреля на канале "Россия 1" показали перепалку, которую спровоцировала Дана Борисова.

А взбудоражил блондинку сбросивший 80 кг юморист Александр Морозов, более известный как "Пчелка" из шоу "Кривое зеркало" Евгения Петросяна.

"Пчелка" из шоу Петросяна. Кадр YouTube / @PetrosyanLive

По запросу Андрея Малахова комик рассказал, что на одном из этапов похудения пробовал ежедневные уколы по назначению врача, но эффекта от них не было. Тогда речь звезды Петросяна перебила ведущая Дана Борисова, которая якобы сумела сбросить килограммы на уколах.

Кадр из шоу "Малахов" на канале "Россия 1" / smotrim.ru

"Не надо врать!" — обрушилась с укором хитрая блондинка на своего собеседника, который явно был не готов к баталиям в студии Андрея Малахова.

"Я не знаю, мне что, сейчас доказывать что-то?!" — возмутился в ответ артист Александр Морозов. Исполнитель роли "Пчелки" в шоу "Кривое зеркало" Петросяна сморщил лоб и принялся размахивать руками.

Кадр из шоу "Малахов" на канале "Россия 1" / smotrim.ru

К счастью, как только обколотая Борисова сцепилась с "Пчелкой" из шоу Петросяна у всех на виду, в перепалку вмешалась еще одна гостья студии, попытавшись утихомирить повздоривших звезд. Вовремя подключился и Андрей Малахов, пресекая конфликт на канале "Россия 1".

ДНИ в Telegram

3 апреля 2024, 10:24
Кадр из шоу "Малахов" на канале "Россия 1" / smotrim.ru
Телеканал "Россия 1" / шоу "Малахов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ведущая Дана Борисова сильно изменилась

Дана Борисова прославилась благодаря передаче "Армейский магазин".
Образ наивной голубоглазой блондинки прилип к Дане.
У телеведущей было бешеное количество фанатов.
Борисова частенько посещала светские мероприятия между съемками.
Дана родила дочь Полину от гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова.
Дана принимала участие в популярном ледовом шоу (правда, недолго).
Однако в какой-то момент Дана пропала из поля зрения фанатов.
Говорят, лишившись славы, Дана пустилась во все тяжкие и располнела.
Борисова решила вернуть себе известность, решив поучаствовать в резонансном телепроекте.

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