Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы

Аж зависть берет, глядя на лицо знаменитой ведущей. Все при ней: и ум, и совесть, и талант. От природы Ксения Собчак очень красива, и поэтому так успешна. Но главный секрет притягательности – это ее рот.

Большие и выразительные губы бывшая звезда телепроекта "Дом-2" держит приоткрытыми, и нередко подчеркивает их помадой ярких оттенков. Знаменитость ежедневно получает комплименты от многочисленных поклонников со всего земного шара. На сегодняшний день сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы людей.

Объемные губы придают лицу бывшей жены Виторгана статуса и модного лоска. Губы являются одним из ключевых элементов женской красоты, и если они имеют такие пропорции, как у Ксении, поклонники любуются ими без устали. Большой рот ассоциируется с чувственностью, что добавляет звезде дополнительные очки привлекательности.

Идеальный выбор макияжа также позволяет блондинке выглядеть на все 100. Весной 2024 года яркие цвета снова в тренде. Красавица Ксения Собчак любит наносить помаду насыщенного оттенка, благодаря которой рот сразу бросается в глаза.

Между тем у Ксении Собчак прекрасное чувство стиля, а ее рот способен радовать еще и слух. В беседах с такими выдающимися артистами, как Лайма Вайкуле, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, она использует свой "подвешенный" язык и отличается совершенной грамотностью.

Итак, возвращаемся к истокам. Губы как магнит, которыми обладает Ксения Собчак, это целая совокупность факторов, данная от природы не каждой звезде российского шоу-бизнеса. Рот телеведущей стал ее визитной карточкой и явным акцентом в ее светском образе.