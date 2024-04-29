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Понедельник 29 апреля

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Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы

Губы как магнит: сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы
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Аж зависть берет, глядя на лицо знаменитой ведущей. Все при ней: и ум, и совесть, и талант. От природы Ксения Собчак очень красива, и поэтому так успешна. Но главный секрет притягательности – это ее рот.

Большие и выразительные губы бывшая звезда телепроекта "Дом-2" держит приоткрытыми, и нередко подчеркивает их помадой ярких оттенков. Знаменитость ежедневно получает комплименты от многочисленных поклонников со всего земного шара. На сегодняшний день сочный рот Ксении Собчак завораживает миллионы людей.

Фото: соцсети / @xenia_sobchak

Объемные губы придают лицу бывшей жены Виторгана статуса и модного лоска. Губы являются одним из ключевых элементов женской красоты, и если они имеют такие пропорции, как у Ксении, поклонники любуются ими без устали. Большой рот ассоциируется с чувственностью, что добавляет звезде дополнительные очки привлекательности.
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Идеальный выбор макияжа также позволяет блондинке выглядеть на все 100. Весной 2024 года яркие цвета снова в тренде. Красавица Ксения Собчак любит наносить помаду насыщенного оттенка, благодаря которой рот сразу бросается в глаза.
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Между тем у Ксении Собчак прекрасное чувство стиля, а ее рот способен радовать еще и слух. В беседах с такими выдающимися артистами, как Лайма Вайкуле, Александр Розенбаум, Лолита Милявская, она использует свой "подвешенный" язык и отличается совершенной грамотностью.
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Итак, возвращаемся к истокам. Губы как магнит, которыми обладает Ксения Собчак, это целая совокупность факторов, данная от природы не каждой звезде российского шоу-бизнеса. Рот телеведущей стал ее визитной карточкой и явным акцентом в ее светском образе.

ДНИ в Telegram

29 апреля 2024, 16:12
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
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Фоторепортаж

"Я возьму опеку над детьми": Ксения Собчак провозгласила о переменах в жизни

Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak
Фото: соцсети / @xenia_sobchak

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