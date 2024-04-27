Туриченко из "Иванушек International" сообщил, что о группе снимут сериал

Группа "Иванушки International" стала объектом внимания для кинодеятелей. Стало известно, что о музыкантах снимут сериал, который будет рассказывать о захватывающих историях гастролей коллектива.



Участник группы Кирилл Туриченко подтвердил старт проекта и поделился своими мыслями о возможности показать широкой аудитории удивительные моменты из жизни группы. По словам Кирилла, он уже долгие годы слушает забавные и трогательные рассказы о гастролях "Иванушек International" и считает, что эти истории заслуживают того, чтобы их услышали и другие.

Он признался, что многократно говорил Андрею Запорожцеву: "Записывай это!", и тот начал записывать на диктофон. Идея создания сериала о группе возникла у Кирилла после просмотра фильма о "Ласковом мае" и сериала "Король и Шут". Он задавал себе вопрос: почему не снять фильм о "Иванушках International"? Ведь эта история – настоящее наследие, на котором выросло множество людей. В этом году коллектив окончательно решился на съемки сериала о своей жизни.

Участники группы не планируют активно участвовать в съемках сериала, предпочитая оставить эту работу профессиональным актерам. Тем не менее, сам факт создания сериала о "Иванушках International" вызвал большой интерес у поклонников коллектива и всех, кто вырос на их песнях.

Новость о запуске масштабного проекта о группе "Иванушки International" стал приятным сюрпризом для поклонников музыкальной легенды. Они с нетерпением ждут возможности окунуться в атмосферу гастролей и творческой жизни коллектива через новый формат – сериал, который, несомненно, станет настоящим подарком для всех любителей группы.