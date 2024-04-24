"Вокалу никогда не училась": вот почему Успенская опозорилась на всю страну

На 71 году жизни Любовь Успенская знатно подмочила репутацию и вызвала шквал негатива из-за одного маленького ролика. Рассказываем, в честь чего звезда оконфузилась, и что послужило этому причиной.



Весной 2024 года в СМИ попало поразительное видео. В кадре Любовь Успенская репетировала свой популярный хит "По полюшку" без фонограммы.



И все бы славно, если бы это было похоже на пение королевы шансона. Артистка не попадала в ноты, не смогла плавно изменять динамику тянущегося звука, а порой вообще издавала стоны и хрипы вместо исполнения качественной вокальной партии. И это все несмотря на то, что Любовь Успенская на публике выступает более полувека, а эта композиция в ее репертуаре прочно закрепилась еще в 2020 году.

Негативно восприняли ролик многие звездные критики. В частности, Яна Поплавская посоветовала взрослым не смотреть видео при детях — чтобы их не мучили кошмары. А подписчики телеграм-канала "Дни.ру" еще более строго осудили звезду шансона.

"И губищи одна об одну шлепают, перебивая звуки", "Нет слов, это ужасно!", "Как она такая безголосая умудрилась стать популярной певичкой?" — возмутились пользователи в комментариях к нашей публикации.

Знаменитостям международного уровня непростительно совершать столь серьезные ошибки, поэтому публика принялась обсуждать, почему Успенская опозорилась на всю страну. А ведь ответы лежат на поверхности — и певица не скрыла того факта, что с музыкальным образованием у нее не заладилось.

В книге "Легенды и звезды шансона. От Вертинского до Шуфутинского" содержится интервью с Любовью Успенской, где она рубит правду-матку о том, почему и как стала петь. Будущее артистки решили ее родные, когда она была еще ребенком. Мать и отец отправили ее учиться играть на баяне в память о дедушке, который был начальником на фабрике музыкальных инструментов в Житомире. Сама же Любонька хотела быть поваром, придумывать рецепты. Однако родительский контроль оказался сильнее. Отец даже давал Успенской деньги, чтобы она спела для семьи дома.

"В моей жизни был момент, когда я поступила в училище на эстрадный вокал. И как же я благодарно друзьям, которые отговорили меня! Вокалу я никогда не училась", — призналась Любовь Успенская.

