Был уборщик, а стал звездой: легендарный Бон Джови выдал секрет успеха

Исполнитель культового хита It’s My Life Бон Джови на протяжении десятилетий собирает залы восторженных фанатов. Но к славе он поднимался с самых низов. В эксклюзивном интервью артист рассекретил метод, который позволил ему стать звездой мирового уровня.



Сегодня он артист с большой буквы, а в юности был простым американским парнем, которого воспитывали небогатые родители. В молодости Бон Джови работал уборщиком на студии звукозаписи Power Station, о большой сцене тогда он мог только мечтать.

Спустя несколько лет работы в сфере обслуживания Бон Джови выпустил прорывной хит Runaway в составе одноименной группы Bon Jovi. Вскоре он стал полноценной рок-звездой, приблизившись к тем знаменитостям, которых видел во время работы на Power Station.

Сегодня о служебной деятельности на студии звукозаписи Бон Джови вспоминает философски. "Самое важное, что я узнал там, это то, что чем крупнее звезда, тем приятнее человек", – поделился артист в свежем апрельском интервью.

Бон Джови продал более 130 миллионов альбомов по всему миру, он гастролировал более чем в 50 странах, получив премию Грэмми и заодно включившись в Зал славы рок-н-ролла. Эти награды были получены им с большим трудом.

"Я был готов переработать всех — думаю, к этому все и привело", — говорит 62-летний Бон Джови. "Я определенно ни в чем не был лучшим. Я просто усердно работал, и это было не что иное, как желание становиться лучше с каждым днем".