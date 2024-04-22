Угадайте советского актера по прозвищу: сложный тест для знатоков кино СССР

Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео

Иногда нужно просто остановиться и позволить себе немного радостного безумства. Берем пример с наших четвероногих друзей! Неуемный стресс в круговороте будничных дел можно остановить, если взглянуть на забавные игры бульдогов, которые от всей души плескаются в грязных лужах.