Веселые собаки плескаются в грязи и ломают стереотипы – видео

Иногда нужно просто остановиться и позволить себе немного радостного безумства. Берем пример с наших четвероногих друзей!



Неуемный стресс в круговороте будничных дел можно остановить, если взглянуть на забавные игры бульдогов, которые от всей души плескаются в грязных лужах. Долой хмурое настроение — это видео вызывает улыбку. Оно заставляется задуматься: как скучно мы живем!

С первых секунд ролика перед нами предстают эти милые существа, чьи короткие, но шустрые лапы неуклюже скачут по мокрой траве. Их широкие морды испачканы брызгами грязи, а глаза светятся от беззаботного удовольствия.

Бульдоги бегают туда-сюда среди мутной воды, и кажется, что они смеются над серьезностью нашего мира. Веселые собаки ломают стереотипы на видео, не стесняясь камеры.

Каждый бульдог с характером: один выглядит более решительным, с разбега бросаясь в большую лужу и принимая грязевую ванну, в то время как другой предпочитает делать паузы между смелыми прыжками в темную жижу.

Счастье — лишь состояние ума, оно может быть таким же простым, как игра в луже после дождя. Не верите? Еще раз посмотрите это видео!