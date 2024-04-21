В 19 веке в самых разных уголках мира о себе заявили эпохальные личности, которые оставили след в истории как великие таланты. Сейчас о 19 веке вспоминают нечасто, а о героях минувшего времени многие позабыли. Однако наступила эра расцвета мирового кинематографа, и сейчас мы можем посмотреть фильмы, которые сняты о великих персонах 19 века, и вспомнить все.
Вам нужно пройти тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов, которые посвящены их жизни. Вас ждет 5 вопросов и 5 разных изображений с великими людьми, по 3 варианта ответа на 1 вопрос. Сначала выберите 1 вариант ответа под буквой "а", "б" или "в", затем берите в работу новый вопрос. Далее вы сможете определить свой уровень знаний об эпохальных фигурах 19 века — посмотреть правильные ответы на тест.
Не теряйте времени! Начните тест сейчас и отгадайте 5 из 5!
1) Какая великая персона 19 века изображена в кадре этого фильма?
а — Михаил Кутузов
б — Наполеон Бонапарт
в — Джузеппе Гарибальди
2) Какая эпохальная личность 19 века показана в этом кино?
а — Франц Шуберт
б — Феликс Мендельсон
в — Петр Чайковский
3) Какой герой 19 века представлен в кадре кино?
а — Александр Герцен
б — Федор Тютчев
в — Федор Достоевский
4) Какой образ мировой знаменитости 19 века воссоздан в кадре этого фильма?
а — Иван Айвазовский
б — Иван Шишкин
в — Винсент ван Гог
5) Какая великая персона 19 века (и начала 20 века) изображена в кадре этого фильма?
а — Энрико Тамберлик
б — Федор Шаляпин
в — Иван Молчанов
Посмотреть правильные ответы на тест по 5 кадрам кино:
1. Наполеон Бонапарт (а)
2. Петр Чайковский (в)
3. Александр Герцен (а)
4. Винсент ван Гог (в)
5. Федор Шаляпин (б)