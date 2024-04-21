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Воскресенье 21 апреля

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Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов

Тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов
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Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете легендарных исторических личностей! Пройдите тест "Дни.ру" и дайте результат на 5 баллов.

В 19 веке в самых разных уголках мира о себе заявили эпохальные личности, которые оставили след в истории как великие таланты. Сейчас о 19 веке вспоминают нечасто, а о героях минувшего времени многие позабыли. Однако наступила эра расцвета мирового кинематографа, и сейчас мы можем посмотреть фильмы, которые сняты о великих персонах 19 века, и вспомнить все.

Вам нужно пройти тест: отгадайте мировых знаменитостей 19 века по кадрам из фильмов, которые посвящены их жизни. Вас ждет 5 вопросов и 5 разных изображений с великими людьми, по 3 варианта ответа на 1 вопрос. Сначала выберите 1 вариант ответа под буквой "а", "б" или "в", затем берите в работу новый вопрос. Далее вы сможете определить свой уровень знаний об эпохальных фигурах 19 века — посмотреть правильные ответы на тест.

Не теряйте времени! Начните тест сейчас и отгадайте 5 из 5!

1) Какая великая персона 19 века изображена в кадре этого фильма?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — Михаил Кутузов

б — Наполеон Бонапарт

в — Джузеппе Гарибальди

2) Какая эпохальная личность 19 века показана в этом кино?

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

а — Франц Шуберт

б — Феликс Мендельсон

в — Петр Чайковский

3) Какой герой 19 века представлен в кадре кино?

Кадр YouTube / @gtrffilms

а — Александр Герцен

б — Федор Тютчев

в — Федор Достоевский

4) Какой образ мировой знаменитости 19 века воссоздан в кадре этого фильма?

Кадр YouTube / @FilmsterRu

а — Иван Айвазовский

б — Иван Шишкин

в — Винсент ван Гог

5) Какая великая персона 19 века (и начала 20 века) изображена в кадре этого фильма?

Кадр YouTube / @okkomovies

а — Энрико Тамберлик

б — Федор Шаляпин

в — Иван Молчанов

Посмотреть правильные ответы на тест по 5 кадрам кино:

1. Наполеон Бонапарт (а)

2. Петр Чайковский (в)

3. Александр Герцен (а)

4. Винсент ван Гог (в)

5. Федор Шаляпин (б)

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 12:18
Кадр YouTube / @gorkyfilmstudio
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Фоторепортаж

ТЕСТ: вспомните название фильма СССР по кадру с животным

Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial
Кадр YouTube / @MosfilmRuOfficial

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