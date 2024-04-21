Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта

Эксперты фен-шуй применяют уникальный подход "Четыре столпа судьбы" для анализа жизненного пути, который строится на основании времени и даты рождения. Этот метод является ключевым в традиционной китайской метафизике и предлагает углубиться в смысл и условия человеческого существования.



В древнекитайской философии существует концепция четырех основных столпов, символизирующих ключевые аспекты даты рождения: год, месяц, день и время. Эти элементы представлены в виде пар символов, каждый из которых соответствует одной из пяти стихий: Металл, Дерево, Вода, Огонь и Земля. Исследуем, как дисбаланс между этими стихиями мог повлиять на судьбу Джона Леннона, экс-участника знаменитой группы The Beatles, чья жизнь оборвалась в 40 лет.

Анализируя его "дневной столп", мы видим, что Джон Леннон принадлежал к элементу Дерева и родился в период процветания Металла, осенью. В его жизненном раскладе Дерево оказалось окружено элементами Металла, которые, в свою очередь, усиливались Землей (поскольку Земля порождает Металл).

Для гармонии и поддержки Дереву необходима вода, однако в жизненной конфигурации Леннона Вода отсутствовала, делая влияние Земли и Металла подавляющим и оставляя Дерево уязвимым. Без помощи Воды Дерево лишалось шансов на устойчивость и вынужденно подчинялось доминирующим элементам — Земле и Металлу.

Когда "дневной столп", отражающий индивидуальность, слишком слаб, он подчиняется более могущественному элементу. Все, что укрепляет доминирующий элемент, считается положительным, в то время как поддержка слабого элемента ведет к дисбалансу и неблагоприятным последствиям.

В случае Джона Леннона, его элемент Дерева был вынужден следовать за Землей и Металлом, что, по иронии судьбы, приносило ему успех. Напротив, Вода, которая могла бы укрепить его слабый элемент, лишь мешала балансу.

Джон Леннон жил небогато до двадцати лет, пока не наступило время Земли, которое принесло ему удачу. В 1960 году, также относящемуся к Земле, была сформирована легендарная группа The Beatles, которая вскоре завоевала мировую славу. В течение двух десятилетий, с 1960 по 1980 год, Леннон находился под защитой Земли, но когда он достиг 40-летия, влияние Металла и Дерева привело к его роковой встрече с душегубом. Столкновение элементов Дерева и Металла закончилось победой последнего.

Леннон был убит 8 декабря 1980 года, в год Металла, месяц Воды и день Дерева. Его финальный сингл Starting Over ("Все сначала" в переводе с английского, — Прим. ред.) символизирует попытку восстановить программу, представленную Деревом, но, увы, это противоречило законам судьбы, и Металл взял над ним верх.