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Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта

Джон Леннон и его "Четыре столпа судьбы": тайна гибели музыканта
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Эксперты фен-шуй применяют уникальный подход "Четыре столпа судьбы" для анализа жизненного пути, который строится на основании времени и даты рождения. Этот метод является ключевым в традиционной китайской метафизике и предлагает углубиться в смысл и условия человеческого существования.

В древнекитайской философии существует концепция четырех основных столпов, символизирующих ключевые аспекты даты рождения: год, месяц, день и время. Эти элементы представлены в виде пар символов, каждый из которых соответствует одной из пяти стихий: Металл, Дерево, Вода, Огонь и Земля. Исследуем, как дисбаланс между этими стихиями мог повлиять на судьбу Джона Леннона, экс-участника знаменитой группы The Beatles, чья жизнь оборвалась в 40 лет.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Анализируя его "дневной столп", мы видим, что Джон Леннон принадлежал к элементу Дерева и родился в период процветания Металла, осенью. В его жизненном раскладе Дерево оказалось окружено элементами Металла, которые, в свою очередь, усиливались Землей (поскольку Земля порождает Металл).

Для гармонии и поддержки Дереву необходима вода, однако в жизненной конфигурации Леннона Вода отсутствовала, делая влияние Земли и Металла подавляющим и оставляя Дерево уязвимым. Без помощи Воды Дерево лишалось шансов на устойчивость и вынужденно подчинялось доминирующим элементам — Земле и Металлу.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Когда "дневной столп", отражающий индивидуальность, слишком слаб, он подчиняется более могущественному элементу. Все, что укрепляет доминирующий элемент, считается положительным, в то время как поддержка слабого элемента ведет к дисбалансу и неблагоприятным последствиям.

В случае Джона Леннона, его элемент Дерева был вынужден следовать за Землей и Металлом, что, по иронии судьбы, приносило ему успех. Напротив, Вода, которая могла бы укрепить его слабый элемент, лишь мешала балансу.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Джон Леннон жил небогато до двадцати лет, пока не наступило время Земли, которое принесло ему удачу. В 1960 году, также относящемуся к Земле, была сформирована легендарная группа The Beatles, которая вскоре завоевала мировую славу. В течение двух десятилетий, с 1960 по 1980 год, Леннон находился под защитой Земли, но когда он достиг 40-летия, влияние Металла и Дерева привело к его роковой встрече с душегубом. Столкновение элементов Дерева и Металла закончилось победой последнего.

Леннон был убит 8 декабря 1980 года, в год Металла, месяц Воды и день Дерева. Его финальный сингл Starting Over ("Все сначала" в переводе с английского, — Прим. ред.) символизирует попытку восстановить программу, представленную Деревом, но, увы, это противоречило законам судьбы, и Металл взял над ним верх.

ДНИ в Telegram

21 апреля 2024, 18:04
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
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Фоторепортаж

Любимые женщины The Beatles

Джон Леннон встретил свою первую жену Синтию во время учебы в Ливерпульском художественном колледже. В 62-м году они поженились, а спустя полгода появился на свет Джон Чарльз Джулиан Леннон. Но когда коллектив The Beatles стал популярным, папаша пустился во все тяжкие и стал гулять направо и налево. Синтия покорно все терпела.
А в 26 лет Джон встретил 33-летнюю японскую художницу Йоко Оно и потерял голову. "Единственная из всех женщин, она была мне ровней во всем. Однако была лучше меня. Я никогда не встречал кого-то, из-за кого стоило бы нарушить скуку счастливого брака, - вспоминал Джон. - Наконец спасение. Есть куда бежать. Я ждал этого вечность".
Пол Маккартни встретил будущую жену, фотографа Линди Истман, на пресс-конференции в 1967 году. Через полтора года они поженились. Пол удочерил ребенка Линды от первого брака – Хизер. Позже у них родилось еще трое детей: Мэри, Стелла и Джеймс. Но 98-м Линди умерла.
Однако совсем скоро, в апреле 99-го Маккартни начал встречаться с бывшей моделью Хизер Милпс. Через три года парочка сыграла свадьбу. Но брак продержался всего лишь пять лет, после чего музыкант вынужден был выплатить жене солидную компенсацию - 24 миллиона фунтов.
С 2007 года Пол встречается с американкой Нэнси Шевелл. В 2011 году они поженились. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте, это очень красивая пара, не правда ли?
Джордж Харрисон влюбился в Патти Бойд на съемках фильма A Hard Days Night. Девушка была моделью и играла одну из фанаток "ливерпульской четверки". Парочка была неразлучной. Но после распада "Битлов" Джордж начал работать с музыкантом Эриком Клэптоном, который положил глаз на Пэтти. Джордж благородно отпустил супругу.
Первой женой Ринго Старра была Морин Кокс, они были вместе с 1964 по 1975 год, и у них родилось трое детей.
В 1981 году Ринго женился на очаровательной киноактрисе Барбаре Бах, которую называли настоящим секс-символом конца 70-х. Барбара прославилась благодаря роли майора советской разведки Ани Амасовой в бондовском фильме "Шпион, который меня любил".

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