Теперь официально: раскрыты подробности болезни Заворотнюк

В пятницу 19 апреля около 13 часов дня на официальной странице знаменитости появилось несколько строк, которые подтвердили подозрения поклонников.

В этом году младшей дочери звезды сериала "Моя прекрасная няня" исполняется уже шесть лет. Практически с рождения девочка по имени Мила скрыта от любопытных глаз — и тем лучше. В узких кругах поговаривали, мол, Анастасия Заворотнюк заработала онкологию не по своей воле, а навлекли беду люди: из-за зависти, которую питали к счастливой семье.

В последнее время появилось слишком много вопросов о здоровье "прекрасной няни", но ни одного ответа от близких звезды получено не было. Поклонники стали тихо ждать, когда Петр Чернышев или старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна подадут добрую весточку.

Однако не тут-то было. На некоторое время Анна, которая ранее не раз обмолвилась сведениями о маме, пропала из социальной сети. Позже выяснилось, что и ее здоровье понесло урон. Теперь официально Анна Заворотнюк рассказала о своем состоянии, которое кажется тревожным звоночком.

"Я приболела, вирус какой-то, слезятся глаза и температура небольшая", – так оказались раскрыты подробности болезни Заворотнюк, которая приходится старшей дочкой "прекрасной няне".

О старшей Заворотнюк фанатам так ничего и не удалось выведать. Однако забот в свете полученной информации прибавилось: теперь народ молится о выздоровлении обоих — матери и дочери.